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Федосеева-Шукшина оказалась в больнице с аритмией после несчастья с Алибасовым

Лидия Федосеева-Шукшина на фоне переживаний о госпитализированном с отравлением муже сама оказалась в больнице. У 80-летней супруги Бари Алибасова больное сердце, и случилось обострение мерцательной аритмии.
Федосеева-Шукшина оказалась в больнице с аритмией после несчастья с Алибасовым

Актриса после несчастья с Бари Каримовичем хотела находиться рядом с ним, однако врачи запретили кому-либо входить в палату звездного пациента. Сотрудники медучреждения не сделали исключения даже для жены знаменитости. Лидии Николаевне противопоказаны любые переживания, поскольку у нее больное сердце. Стресс из-за случайного отравления Алибасова химическим средством негативно отразился на здоровье звезды. У актрисы обострилась мерцательная аритмия, и она сама оказалась в клинике.
Федосеева-Шукшина оказалась в больнице с аритмией после несчастья с Алибасовым

Родственники и друзья пытаются всячески оградить Федосееву-Шукшину от плохих известий. Медики, наблюдающие за состоянием жены Алибасова, уверяют: пока ничего критического с ней не произошло, но дальнейшие переживания ей категорически противопоказаны.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 19:21

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