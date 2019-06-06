Питомцы собираются в Сокольниках
9 июня в парке «Сокольники» пройдёт фестиваль «Четыре лапы». На него приглашаются домашние любимцы, их хозяева с семьями и вообще люди, неравнодушные к живности. Организаторы обещают много интересного, и, судя по программе мероприятия, всё так и будет.
В ближайшее воскресенье «Сокольники» обещают стать настоящим центром притяжения для владельцев домашних животных и их любимцев. Фестиваль «Четыре лапы» организован сетью зоомагазинов с таким же названием, то есть посетителям следует ожидать, что к питомцам здесь отнесутся со всем вниманием.
На фестивале предусмотрено более полусотни площадок для развлечений и другие аттракционы как для питомцев, так и людей. К примеру, собаки смогут принять участие в параде, поиграть во фрисби, мини-футбол, проверить себя в аджилити (что из себя представляет данный вид спорта, организаторы обещают рассказать непосредственно на мероприятии). Также к их услугам бассейн, что, очевидно, будет весьма кстати – погоду в воскресенье обещают очень тёплую.
Что касается досуга для людей, то и здесь всё должно быть в порядке. Отдельная площадка отведена для блогер-шоу: здесь выступят интернет-знаменитоскти, эксперты, актёры, телеведущие. Среди приглашённых звёзд – Елена Сажина, Анна Левадная, Юлия Костюшкина, кот Гуччии и многие другие.
По соседству разместится лекторий. Там ведущие зооэксперты расскажут посетителям много нового и интересного о наших домашних любимцах. При этом выступления будут интерактивными, и любой желающий сможет задать специалистам вопросы.
Будут свои радости и у детей. Аквагрим, площадки для игр и так далее. Захотелось музыки? На концертной площадке выступят модные столичные ди-джеи, а в шесть вечера начнётся шоу от группы ARTIK&ASTI. Устали и захотели перекусить? Добро пожаловать в гастромаркет, где можно ознакомиться с самыми разными кухнями.
Отдельного упоминания достойна выставка-пристройство «Добролап». На ней приюты для беспризорных животных позволяют желающим взять понравившегося питомца домой или оказать посильную помощь.
А ещё «Четыре лапы» придумали супер-квест «Хочу в Париж!». Среди его участников будет разыгран главный приз – путешествие в столицу Франции. Время работы фестиваля – с 11 утра и до позднего вечера. Вход бесплатный! А остальные подробности – на сайте.
В ближайшее воскресенье «Сокольники» обещают стать настоящим центром притяжения для владельцев домашних животных и их любимцев. Фестиваль «Четыре лапы» организован сетью зоомагазинов с таким же названием, то есть посетителям следует ожидать, что к питомцам здесь отнесутся со всем вниманием.
На фестивале предусмотрено более полусотни площадок для развлечений и другие аттракционы как для питомцев, так и людей. К примеру, собаки смогут принять участие в параде, поиграть во фрисби, мини-футбол, проверить себя в аджилити (что из себя представляет данный вид спорта, организаторы обещают рассказать непосредственно на мероприятии). Также к их услугам бассейн, что, очевидно, будет весьма кстати – погоду в воскресенье обещают очень тёплую.
Что касается досуга для людей, то и здесь всё должно быть в порядке. Отдельная площадка отведена для блогер-шоу: здесь выступят интернет-знаменитоскти, эксперты, актёры, телеведущие. Среди приглашённых звёзд – Елена Сажина, Анна Левадная, Юлия Костюшкина, кот Гуччии и многие другие.
По соседству разместится лекторий. Там ведущие зооэксперты расскажут посетителям много нового и интересного о наших домашних любимцах. При этом выступления будут интерактивными, и любой желающий сможет задать специалистам вопросы.
Будут свои радости и у детей. Аквагрим, площадки для игр и так далее. Захотелось музыки? На концертной площадке выступят модные столичные ди-джеи, а в шесть вечера начнётся шоу от группы ARTIK&ASTI. Устали и захотели перекусить? Добро пожаловать в гастромаркет, где можно ознакомиться с самыми разными кухнями.
Отдельного упоминания достойна выставка-пристройство «Добролап». На ней приюты для беспризорных животных позволяют желающим взять понравившегося питомца домой или оказать посильную помощь.
А ещё «Четыре лапы» придумали супер-квест «Хочу в Париж!». Среди его участников будет разыгран главный приз – путешествие в столицу Франции. Время работы фестиваля – с 11 утра и до позднего вечера. Вход бесплатный! А остальные подробности – на сайте.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 19:04