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В Роскомнадзоре заявляют об удалении более 300 тысяч пиратских ресурсов

Представители Роскомнадзора заявили, что намерены вести активную войну с пиратскими ресурсами. Недавно им удалось удалить более 300 тысяч ссылок на страницы, в рамках которых размещен определенный контент без соответствующей лицензии.
В Роскомнадзоре заявляют об удалении более 300 тысяч пиратских ресурсов

Сотрудники Роскомнадзора считают, что одной из причин глобального распространения пиратского контента является пассивная помощь, предоставляемая компанией Яндекс. Дело в том, что рассматриваемая поисковая система не блокирует определенные ресурсы, в связи с чем, пользователи сети имеют беспрепятственный доступ к ним. Тем не менее, благодаря совместным усилиям, вскоре им удастся ограничивать доступ к пиратским ресурсам более эффективно.

В обозримом будущем будет составлен определённый реестр, в котором разместят ссылки на разнообразный нелегальный контент. Представители Яндекс утверждают, что их целью также является ограничение доступа людей к пиратским ресурсам.



 
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Технологии
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 22:00

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