В Роскомнадзоре заявляют об удалении более 300 тысяч пиратских ресурсов





Сотрудники Роскомнадзора считают, что одной из причин глобального распространения пиратского контента является пассивная помощь, предоставляемая компанией Яндекс. Дело в том, что рассматриваемая поисковая система не блокирует определенные ресурсы, в связи с чем, пользователи сети имеют беспрепятственный доступ к ним. Тем не менее, благодаря совместным усилиям, вскоре им удастся ограничивать доступ к пиратским ресурсам более эффективно.В обозримом будущем будет составлен определённый реестр, в котором разместят ссылки на разнообразный нелегальный контент. Представители Яндекс утверждают, что их целью также является ограничение доступа людей к пиратским ресурсам.