Кардиологи предупреждают об увеличении числа инсультов из-за мерцательной аритмии





Согласно исследованию, обнародованному на страницах журнала EP Europace, в 2016 году в странах ЕС зафиксировано 7,6 млн случаев фибрилляции предсердий у людей старше 65 лет, а к 2060-му ожидается увеличение их численности на 89%. У пациентов с такой проблемой риск инсульта в пять раз выше. В 20-30% случаев острое нарушение кровоснабжения головного мозга связано с мерцательной аритмией. Такие инсульты в большей степени являются инвалидизирующими и чаще других заканчиваются смертельными исходом.Профилактика мерцательной аритмии, как и при других заболеваниях сердца и сосудов, включает в себя физическую активность, отказ от курения и минимизацию употребления алкоголя, здоровое питание, контроль давления. Очень важен в борьбе с нарушением сердечного ритма скрининг на фибрилляцию предсердий, ЭКГ. Кардиологи должны информировать пациентов о симптомах мерцательной аритмии (одышка, нестабильный пульс, боль в груди, головокружение, усталость) и о ее вероятных последствиях, побуждая проходить регулярные обследования.