Кардиологи предупреждают об увеличении числа инсультов из-за мерцательной аритмии
Мерцательная аритмия, являющаяся наиболее распространенным нарушением сердечного ритма, к 2060 году может негативно отразиться на здоровье свыше 14 млн европейцев старше 65 лет. Кардиологи призывают государства принять срочные меры по профилактике, диагностике и лечению недуга во избежание роста количества инсультов, ведущих к инвалидности.
Согласно исследованию, обнародованному на страницах журнала EP Europace, в 2016 году в странах ЕС зафиксировано 7,6 млн случаев фибрилляции предсердий у людей старше 65 лет, а к 2060-му ожидается увеличение их численности на 89%. У пациентов с такой проблемой риск инсульта в пять раз выше. В 20-30% случаев острое нарушение кровоснабжения головного мозга связано с мерцательной аритмией. Такие инсульты в большей степени являются инвалидизирующими и чаще других заканчиваются смертельными исходом.
Профилактика мерцательной аритмии, как и при других заболеваниях сердца и сосудов, включает в себя физическую активность, отказ от курения и минимизацию употребления алкоголя, здоровое питание, контроль давления. Очень важен в борьбе с нарушением сердечного ритма скрининг на фибрилляцию предсердий, ЭКГ. Кардиологи должны информировать пациентов о симптомах мерцательной аритмии (одышка, нестабильный пульс, боль в груди, головокружение, усталость) и о ее вероятных последствиях, побуждая проходить регулярные обследования.
Согласно исследованию, обнародованному на страницах журнала EP Europace, в 2016 году в странах ЕС зафиксировано 7,6 млн случаев фибрилляции предсердий у людей старше 65 лет, а к 2060-му ожидается увеличение их численности на 89%. У пациентов с такой проблемой риск инсульта в пять раз выше. В 20-30% случаев острое нарушение кровоснабжения головного мозга связано с мерцательной аритмией. Такие инсульты в большей степени являются инвалидизирующими и чаще других заканчиваются смертельными исходом.
Профилактика мерцательной аритмии, как и при других заболеваниях сердца и сосудов, включает в себя физическую активность, отказ от курения и минимизацию употребления алкоголя, здоровое питание, контроль давления. Очень важен в борьбе с нарушением сердечного ритма скрининг на фибрилляцию предсердий, ЭКГ. Кардиологи должны информировать пациентов о симптомах мерцательной аритмии (одышка, нестабильный пульс, боль в груди, головокружение, усталость) и о ее вероятных последствиях, побуждая проходить регулярные обследования.
Наука / Авторские новости
Добавил: Ева Вит Сегодня, 18:50