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Ученые расшифровали сложнейший ген, отвечающий за синтез паучьего клея

Американские эксперты сумели расшифровать тайну клея пауков. Эта разработка поможет совершить настоящую революцию в биотехнологиях.
Ученые расшифровали сложнейший ген, отвечающий за синтез паучьего клея

Ученые давно пытались разгадать загадку клея, которым пауки скрепляют свои сети и ловят добычу. Разработка сотрудников Мэрилендского университета в США может дать промышленности новые возможности. Исследователи провели анализ таинственного вещества, который эти насекомые используют для ловли жертв и «постройки» ловушек, а также своих нор.

Таинственный ген клея содержит более 40 тысяч пар оснований. Из-за этого его расшифровка долгое время была невыполнимым заданием. После масштабных исследований, продолжающихся два года, специалисты смогли выработать методику секвенирования подобных больших и сложных генов, содержащихся в клее пауков и в шелке.

Открытие поможет значительно упростить синтез паучьего клея: вещество можно будет применять для защиты полей, садов и ферм от насекомых-вредителей. Это будет экологичнее по сравнению с пестицидами, приносящими огромный вред почве.



 
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Наука
Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 18:19

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