Ученые расшифровали сложнейший ген, отвечающий за синтез паучьего клея





Ученые давно пытались разгадать загадку клея, которым пауки скрепляют свои сети и ловят добычу. Разработка сотрудников Мэрилендского университета в США может дать промышленности новые возможности. Исследователи провели анализ таинственного вещества, который эти насекомые используют для ловли жертв и «постройки» ловушек, а также своих нор.Таинственный ген клея содержит более 40 тысяч пар оснований. Из-за этого его расшифровка долгое время была невыполнимым заданием. После масштабных исследований, продолжающихся два года, специалисты смогли выработать методику секвенирования подобных больших и сложных генов, содержащихся в клее пауков и в шелке.Открытие поможет значительно упростить синтез паучьего клея: вещество можно будет применять для защиты полей, садов и ферм от насекомых-вредителей. Это будет экологичнее по сравнению с пестицидами, приносящими огромный вред почве.