Непьющая учительница из Великобритании выпила вино и умерла





46-летняя учительница отдыхала вместе с коллегой на ее участке. Её подруга утверждает, что в тот вечер они употребили полторы бутылки вина на двоих. Несмотря на сравнительно небольшое количество алкогольного напитка, Джилл Хоу легла спать в связи с недомоганием. На следующее утро хозяйка участка не сумела разбудить подругу. В суде супруг погибшей утверждал, что последний раз ему удалось увидеть её около 16:30 того же дня. Он написал ей сообщение, в котором поблагодарил за её труд. В ответ она призналась мужу в любви.Врачи отмечают, что алкогольное отравление происходит после того, как в организм попадает большое количество рассматриваемого вещества в короткий промежуток времени. Погибшая учительница была непьющей до дня смерти.