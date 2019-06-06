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Непьющая учительница из Великобритании выпила вино и умерла

Непьющая учительница из Великобритании скончалась после употребления вина 29 июня прошлого года. Об этом недавно сообщило издание The Sun.
Непьющая учительница из Великобритании выпила вино и умерла

46-летняя учительница отдыхала вместе с коллегой на ее участке. Её подруга утверждает, что в тот вечер они употребили полторы бутылки вина на двоих. Несмотря на сравнительно небольшое количество алкогольного напитка, Джилл Хоу легла спать в связи с недомоганием. На следующее утро хозяйка участка не сумела разбудить подругу. В суде супруг погибшей утверждал, что последний раз ему удалось увидеть её около 16:30 того же дня. Он написал ей сообщение, в котором поблагодарил за её труд. В ответ она призналась мужу в любви.

Врачи отмечают, что алкогольное отравление происходит после того, как в организм попадает большое количество рассматриваемого вещества в короткий промежуток времени. Погибшая учительница была непьющей до дня смерти.



 
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 18:13

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