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Исследование: микропластиковый мусор накапливается далеко под поверхностью океана
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Исследование: микропластиковый мусор накапливается далеко под поверхностью океана

Огромные скопления отходов, плавающие на поверхности океана, могут являться лишь «верхушкой» огромной мусорной кучи в водоеме. У побережья Калифорнии специалисты обнаружили «залежи» микропластика на глубине в несколько сотен метров.
Исследование: микропластиковый мусор накапливается далеко под поверхностью океана

Исследователи с помощью дистанционно управляемых подводных аппаратов взяли в заливе Монтерей пробы крошечного мусора в 5-1000 м от поверхности. Кроме того, эксперты измерили уровень загрязняющих веществ в кишках 24 красных крабов и восьми гигантских моллюсков, питающихся органическими веществами, соразмерными с микропластиком. Концентрация загрязнений на глубине 1 км оказалась почти такой же, как и 5 м, – примерно три частицы на кубометр, а на 200-600 м – до 10-15 частиц на кубометр.

Анализ проб показал: большинство из них - пластмассы, используемые в потребительских товарах. Пластик, из которого изготавливаются орудия лова, встречался в океане значительно реже. В кишечнике каждого исследуемого моллюска, являющегося пищей для морских хищников, обнаружили микропластик.

Лучшее понимание распределения глубоководного крошечного мусора, уверены авторы научной работы, может помочь в разработке стратегий очистки водоемов не только от поверхностных загрязнений, но и от находящегося на разной глубине. Исследование, проведенное специалистами Института океанографии Скриппса в Ла-Холье (Калифорния), описано на страницах Scientific Reports.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 18:01

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