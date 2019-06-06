Катя Гордон назвала Ксению Собчак «старой»

«Я смогла… А ты», - обратилась Гордон к Собчак.

«Екатерина, а Вы можете объяснить, каким образом ваши слова отвечают сути влога Собчак? При чем тут «старая», «неудачливая»? Ксюша, кстати, никогда себя красивой не называла!» - пишут в Сети.