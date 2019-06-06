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Катя Гордон назвала Ксению Собчак «старой»

Известный российский юрист и телеведущая Екатерина Гордон обратилась к еще законной супруге Максима Виторгана. Адвокат назвала скандально известную тележурналистку Ксению Собчак «старой» и «неудачливой».

Катя Гордон назвала Ксению Собчак «старой»

Считанные часы назад Собчак разместила в личном профиле свежий снимок, под которым решила поговорить с интернет-пользователями о правилах жизни «благородного человека». Начала свой влог Ксения с весьма интересной цитаты, которую в комментариях к публикации в пух и прах раскритиковали фолловеры.

Не оставила без внимания новый пост Собчак и адвокат Екатерина Гордон, которая, судя по всему, решила напомнить Ксении о том, насколько скоротечно время. Телеведущая посоветовала экс-кандидату на пост главы России принять тот факт, что она уже «старая» и не такая «удачливая».

«Я смогла… А ты», - обратилась Гордон к Собчак.


Катя Гордон назвала Ксению Собчак «старой»

Стоит отметить, что на комментарий Гордон отреагировали многие читатели. Некоторые поддержали высказывания Екатерины, а кое-кто, наоборот, принялся вовсю заступаться за Собчак. Один за другим преданные фанаты Ксении начали писать, что не понимают сути высказываний юриста, ведь они не имеют никакого отношения к тому посту, который написала бывшая телеведущая «Дома-2».

«Екатерина, а Вы можете объяснить, каким образом ваши слова отвечают сути влога Собчак? При чем тут «старая», «неудачливая»? Ксюша, кстати, никогда себя красивой не называла!» - пишут в Сети.

К слову, сама Собчак пока никак не отреагировала на комментарий Гордон.

Катя Гордон назвала Ксению Собчак «старой»



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:51

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