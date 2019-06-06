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88-летний экс-президент СССР Михаил Горбачев продолжает оставаться в больнице

Бывший первый и единственный президент Советского Союза Михаил Горбачев остается в больнице. Ранее СМИ сообщили о его госпитализации, в палате 88-летний политик пишет свою очередную книгу.
88-летний экс-президент СССР Михаил Горбачев продолжает оставаться в больнице

Ранее мировые СМИ публиковали информацию о том, что Михаил Горбачев, экс-лидер Советского Союза, помещен в больницу. Сам Михаил Сергеевич прокомментировал ситуацию, рассказав, что находится на лечении уже давно, из-за возрастных болезней он часто обследуется и восстанавливает здоровье. Перед этим последняя госпитализация была у экс-президента и вдохновителя перестройки в апреле.

Находясь под надзором врачей, Горбачев, перешагнувший 88-летний рубеж, планирует поработать над своей новой книгой. Подробности будущего произведения пока не разглашаются. Следует напомнить, что в рамках Московского международного кинофестиваля в России была представлена картина режиссера Андре Сингера «Знакомьтесь, Горбачев». На мероприятие Михаил Сергеевич приехать не смог из-за состояния здоровья. Супруга генсека и президента Раиса Максимовна Горбачева умерла от рака крови в 1999 году.



 
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Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 17:45

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