88-летний экс-президент СССР Михаил Горбачев продолжает оставаться в больнице





Ранее мировые СМИ публиковали информацию о том, что Михаил Горбачев, экс-лидер Советского Союза, помещен в больницу. Сам Михаил Сергеевич прокомментировал ситуацию, рассказав, что находится на лечении уже давно, из-за возрастных болезней он часто обследуется и восстанавливает здоровье. Перед этим последняя госпитализация была у экс-президента и вдохновителя перестройки в апреле.Находясь под надзором врачей, Горбачев, перешагнувший 88-летний рубеж, планирует поработать над своей новой книгой. Подробности будущего произведения пока не разглашаются. Следует напомнить, что в рамках Московского международного кинофестиваля в России была представлена картина режиссера Андре Сингера «Знакомьтесь, Горбачев». На мероприятие Михаил Сергеевич приехать не смог из-за состояния здоровья. Супруга генсека и президента Раиса Максимовна Горбачева умерла от рака крови в 1999 году.