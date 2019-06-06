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Ученые с помощью сверхтоксичного продукта изобрели способ создания лекарств против рака

Американские эксперты обнаружили новый способ создания препаратов для лечения онкологии. Уникальные медикаменты могут быть разработаны с использованием особо токсичного вещества.
Ученые с помощью сверхтоксичного продукта изобрели способ создания лекарств против рака

Сотрудники Университета штата Арканзас изучили методы лечения онкологических заболеваний. В ходе исследований ученые выявили новые возможности для разработки лекарства. Оказалось, что преодолеть тяжелый недуг можно будет, задействовав сверхтоксичный продукт. В веществе ингибиторе роста опухолевых клеток с названием ипомоасин F эксперты выявили определенные молекулярные механизмы. Изучаемый токсин принадлежит к семейству гликозидов смолы. Причем захват роста клеток у токсина равен действию противораковых лекарств.

Проверив токсичность соединений и биотинсодержащих аналогов, ученые смогли применить продукт для определения и очистки критического белка. Новый молекулярный инструмент, зафиксированный специалистами, может стать базовым для создания целого ряда эффективных препаратов для лечения злокачественных новообразований.



 
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Наука
Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 17:54

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