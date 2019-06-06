Промсвязьбанк хочет содействовать комплексному развитию Подмосковья





В число приоритетных задач Промсвязьбанка входит инвестирование, создание комфортных и привлекательных условий для развития малого и среднего бизнеса, а также повышение потенциала региона в социальной и экономической отраслях. Банк намерен попробовать свои силы в продвижении социального, жилищно-коммунального, топливно-энергетического, дорожно-транспортного, агропромышленного и производственного комплексов.«На территории Подмосковья находятся крупные и стратегические военные части и заводы. Регион густо населен, поэтому мы видим для развития банка огромный потенциал именно в Московской области. Мы собираемся стать для местного населения и правительства надежным партнером. К данному моменту банк инвестировал в краевые проекты 35 млрд рублей, но собирается вложить еще 50 млрд рублей. Уверен, заключенное на экономическом форуме соглашение откроет новые возможности для нашего сотрудничества», - рассказал Фрадков.