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Промсвязьбанк хочет содействовать комплексному развитию Подмосковья

Промсвязьбанк выразил намерение содействовать комплексному развитию Подмосковья. Стороны достигли договоренностей в кулуарах ПМЭФ-2019. Документ подписан губернатором Андреем Воробьевом и председателем ПСБ Петром Фрадковым, передает live24.ru
Промсвязьбанк хочет содействовать комплексному развитию Подмосковья

В число приоритетных задач Промсвязьбанка входит инвестирование, создание комфортных и привлекательных условий для развития малого и среднего бизнеса, а также повышение потенциала региона в социальной и экономической отраслях. Банк намерен попробовать свои силы в продвижении социального, жилищно-коммунального, топливно-энергетического, дорожно-транспортного, агропромышленного и производственного комплексов.

«На территории Подмосковья находятся крупные и стратегические военные части и заводы. Регион густо населен, поэтому мы видим для развития банка огромный потенциал именно в Московской области. Мы собираемся стать для местного населения и правительства надежным партнером. К данному моменту банк инвестировал в краевые проекты 35 млрд рублей, но собирается вложить еще 50 млрд рублей. Уверен, заключенное на экономическом форуме соглашение откроет новые возможности для нашего сотрудничества», - рассказал Фрадков.



 
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Общество
Добавил: Роман Сегодня, 17:23

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