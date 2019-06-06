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Алена Водонаева рассказала, что забирает у Алексея Косинуса мебель, потому что приобрела её сама

Экс-героиня реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева намерена лишить своего еще законного супруга, музыканта Алексея Косинуса, мебели, которую она собственноручно приобретала. По словам знаменитости, для любого нормального мужчины унизительной должна быть история, когда ему что-то достается от бывшей жены.

Алена Водонаева рассказала, что забирает у Алексея Косинуса мебель, потому что приобрела её сама

Месяц назад Водонаева призналась поклонникам, что на самом деле рассталась с Косинусом и в ближайшее время планирует с ним развестись. Несмотря на то, что многие верили, что парочка еще сойдется, сейчас можно сказать, что этого не произойдет.

Дело в том, что на днях Водонаева опубликовала у себя на страничке в Instagram пост, в котором буквально «унизила» Косинуса. Алена сообщила подписчикам, что в июне планирует не только получить документы о расторжении брака, но и перевести вещи из Санкт-Петербурга, где ранее жила с Алексеем, в Москву.

По словам Водонаевой, она не видит смысла оставлять Косинусу мебель, которую сама же покупала, ведь она как никто другой знает цену деньгам.

Алена Водонаева рассказала, что забирает у Алексея Косинуса мебель, потому что приобрела её сама

«На меня ничего не сыпется с небес и все, что у меня есть - это мои личные ресурсы, моё время и мои деньги», - подчеркнула экс-участница «Дома-2».

Оказывается, что Водонаева уже даже придумала, куда она перевезет всю мебель, которую заберет у Косинуса. Как утверждает Алена, в ее загородном доме до сих пор ничего нет, кроме дивана, и именно туда она хочет доставить свои вещи.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:06

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