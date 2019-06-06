Алена Водонаева рассказала, что забирает у Алексея Косинуса мебель, потому что приобрела её сама

«На меня ничего не сыпется с небес и все, что у меня есть - это мои личные ресурсы, моё время и мои деньги», - подчеркнула экс-участница «Дома-2».

Месяц назад Водонаева призналась поклонникам, что на самом деле рассталась с Косинусом и в ближайшее время планирует с ним развестись. Несмотря на то, что многие верили, что парочка еще сойдется, сейчас можно сказать, что этого не произойдет.Дело в том, что на днях Водонаева опубликовала у себя на страничке в Instagram пост, в котором буквально «унизила» Косинуса. Алена сообщила подписчикам, что в июне планирует не только получить документы о расторжении брака, но и перевести вещи из Санкт-Петербурга, где ранее жила с Алексеем, в Москву.По словам Водонаевой, она не видит смысла оставлять Косинусу мебель, которую сама же покупала, ведь она как никто другой знает цену деньгам.Оказывается, что Водонаева уже даже придумала, куда она перевезет всю мебель, которую заберет у Косинуса. Как утверждает Алена, в ее загородном доме до сих пор ничего нет, кроме дивана, и именно туда она хочет доставить свои вещи.