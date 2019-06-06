Фанаты требуют вернуть Джонни Деппа в серию фильмов «Пираты карибского моря»





Поклонники Джонни Деппа подписали множество петиций, одна из которых насчитывает более 13 400 голосов. Эксперты считают, что, несмотря на огромную поддержку множества людей, актёр, вероятнее всего, не вернётся к роли Джека Воробья. Это связано с достаточно посредственными денежными сборами после фильма “Мертвецы не рассказывают сказки”.Отметим, что Джонни Депп в настоящее время находится в непростой жизненной ситуации. В мае текущего года он подал иск на супругу, обвиняя ее в инициации домашнего насилия. Ранее жена актёра подала на него аналогичный иск.