АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Исследование: микропластиковый мусор накапливается далеко под поверхностью океана
EUR 73.37 USD 65.12
Курс валют на 06.06.2019

Фанаты требуют вернуть Джонни Деппа в серию фильмов «Пираты карибского моря»

Фанаты серии фильмов “Пираты карибского моря” требуют, чтобы Джонни Депп вернулся к главной роли. Данной позиции придерживаются более 13,4 тысяч людей, подписавших соответствующую петицию.
Фанаты требуют вернуть Джонни Деппа в серию фильмов «Пираты карибского моря»

Поклонники Джонни Деппа подписали множество петиций, одна из которых насчитывает более 13 400 голосов. Эксперты считают, что, несмотря на огромную поддержку множества людей, актёр, вероятнее всего, не вернётся к роли Джека Воробья. Это связано с достаточно посредственными денежными сборами после фильма “Мертвецы не рассказывают сказки”.

Отметим, что Джонни Депп в настоящее время находится в непростой жизненной ситуации. В мае текущего года он подал иск на супругу, обвиняя ее в инициации домашнего насилия. Ранее жена актёра подала на него аналогичный иск.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 17:59

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Глава Роскомнадзора призывает
Юлия Меньшова сменила имидж и стала
В Чехии сварили пиво на воде из
Мать Тимати проговорилась про реальный
Ученые расшифровали сложнейший ген,
Звезда «Дома-2» Лена Беркова
Непьющая учительница из Великобритании
Алена Водонаева рассказала, что
Исследование: микропластиковый мусор
Фанаты требуют вернуть Джонни Деппа в
Ford научил автомобили «общаться» с
Ученые с помощью сверхтоксичного
Катя Гордон назвала Ксению Собчак
Валерий Блюменкранц заявил, что Ира
Спустя полгода после развода с 5-м
Врачи разработали рекомендации для
88-летний экс-президент СССР Михаил
Представлен ТОП-5 лучших подержанных
Опровергнут один из мифов о
Исследование: Собаки отражают стресс
Эксперты попытались объяснить
Промсвязьбанк и ПС «Мир» будут
Промсвязьбанк хочет содействовать
Королевский биограф назвал причину
Новые смартфоны Apple лишатся 3D Touch
В Минздраве РФ поддержали аборты
Google закрывает сервис планирования
Леша Купин пытается избавить Майю
Андрей Черкасов не позвал на свадьбу
Музыканты «На-На» поздравили своего
Просмотреть все новости