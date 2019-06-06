Звезда «Дома-2» Лена Беркова рассказала, как начала сниматься в «фильмах для взрослых»
Скандально известная героиня проекта «Дом-2» Елена Беркова призналась поклонникам, как на самом деле начала сниматься в «фильмах для взрослых». По словам телезнаменитости, это произошло спонтанно.
Не секрет, что в свое время Беркова стала известна благодаря реалити-шоу «Дом-2», где она пыталась построить «любовь» с Романом Третьяковым. Известно, что пара распалась, когда в Периметре разгорелся настоящий скандал. Руководство и телезрители проекта узнали, что девушка ранее снималась в «фильмах для взрослых», после чего ее тут же отправили за ворота.
На днях Беркова решила поднять у себя на страничке в Instagram весьма неожиданную тему, которая, по ее мнению, интересует всех.
По словам Берковой, в «фильмы для взрослых» она попала через кастинг. Оказывается, что Елена решила пройти кастинг на художественный фильм о древнем Риме, где ей пришлось продемонстрировать свое тело в купальнике. Звезду «Дома-2» тут же взяли, и только на съемочной площадке она выяснила, куда на самом деле отбирали симпатичных девушек.
Как утверждает Беркова, ее очень заинтересовала эта работа, поэтому она тут же «отпустила» свой стыд, страх и стереотипы и согласилась сняться в «фильме для взрослых». В своем свежем посте Елена также указала на то, что она никогда не воспринимала свое занятие, как некую профессию.
Не секрет, что в свое время Беркова стала известна благодаря реалити-шоу «Дом-2», где она пыталась построить «любовь» с Романом Третьяковым. Известно, что пара распалась, когда в Периметре разгорелся настоящий скандал. Руководство и телезрители проекта узнали, что девушка ранее снималась в «фильмах для взрослых», после чего ее тут же отправили за ворота.
На днях Беркова решила поднять у себя на страничке в Instagram весьма неожиданную тему, которая, по ее мнению, интересует всех.
«Хотите расскажу, как я туда попала?! Конечно, хотите», - написала Елена.
По словам Берковой, в «фильмы для взрослых» она попала через кастинг. Оказывается, что Елена решила пройти кастинг на художественный фильм о древнем Риме, где ей пришлось продемонстрировать свое тело в купальнике. Звезду «Дома-2» тут же взяли, и только на съемочной площадке она выяснила, куда на самом деле отбирали симпатичных девушек.
Как утверждает Беркова, ее очень заинтересовала эта работа, поэтому она тут же «отпустила» свой стыд, страх и стереотипы и согласилась сняться в «фильме для взрослых». В своем свежем посте Елена также указала на то, что она никогда не воспринимала свое занятие, как некую профессию.
«Я так побаловалась, удовлетворила интерес и дальше пошла», - добавила Беркова.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:17