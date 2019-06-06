АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Исследование: микропластиковый мусор накапливается далеко под поверхностью океана
EUR 73.37 USD 65.12
Курс валют на 06.06.2019

Звезда «Дома-2» Лена Беркова рассказала, как начала сниматься в «фильмах для взрослых»

Скандально известная героиня проекта «Дом-2» Елена Беркова призналась поклонникам, как на самом деле начала сниматься в «фильмах для взрослых». По словам телезнаменитости, это произошло спонтанно.

Звезда «Дома-2» Лена Беркова рассказала, как начала сниматься в «фильмах для взрослых»

Не секрет, что в свое время Беркова стала известна благодаря реалити-шоу «Дом-2», где она пыталась построить «любовь» с Романом Третьяковым. Известно, что пара распалась, когда в Периметре разгорелся настоящий скандал. Руководство и телезрители проекта узнали, что девушка ранее снималась в «фильмах для взрослых», после чего ее тут же отправили за ворота.

На днях Беркова решила поднять у себя на страничке в Instagram весьма неожиданную тему, которая, по ее мнению, интересует всех.

«Хотите расскажу, как я туда попала?! Конечно, хотите», - написала Елена.


Звезда «Дома-2» Лена Беркова рассказала, как начала сниматься в «фильмах для взрослых»

По словам Берковой, в «фильмы для взрослых» она попала через кастинг. Оказывается, что Елена решила пройти кастинг на художественный фильм о древнем Риме, где ей пришлось продемонстрировать свое тело в купальнике. Звезду «Дома-2» тут же взяли, и только на съемочной площадке она выяснила, куда на самом деле отбирали симпатичных девушек.

Как утверждает Беркова, ее очень заинтересовала эта работа, поэтому она тут же «отпустила» свой стыд, страх и стереотипы и согласилась сняться в «фильме для взрослых». В своем свежем посте Елена также указала на то, что она никогда не воспринимала свое занятие, как некую профессию.

«Я так побаловалась, удовлетворила интерес и дальше пошла», - добавила Беркова.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:17

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Глава Роскомнадзора призывает
Юлия Меньшова сменила имидж и стала
В Чехии сварили пиво на воде из
Мать Тимати проговорилась про реальный
Ученые расшифровали сложнейший ген,
Звезда «Дома-2» Лена Беркова
Непьющая учительница из Великобритании
Алена Водонаева рассказала, что
Исследование: микропластиковый мусор
Фанаты требуют вернуть Джонни Деппа в
Ford научил автомобили «общаться» с
Ученые с помощью сверхтоксичного
Катя Гордон назвала Ксению Собчак
Валерий Блюменкранц заявил, что Ира
Спустя полгода после развода с 5-м
Врачи разработали рекомендации для
88-летний экс-президент СССР Михаил
Представлен ТОП-5 лучших подержанных
Опровергнут один из мифов о
Исследование: Собаки отражают стресс
Эксперты попытались объяснить
Промсвязьбанк и ПС «Мир» будут
Промсвязьбанк хочет содействовать
Королевский биограф назвал причину
Новые смартфоны Apple лишатся 3D Touch
В Минздраве РФ поддержали аборты
Google закрывает сервис планирования
Леша Купин пытается избавить Майю
Андрей Черкасов не позвал на свадьбу
Музыканты «На-На» поздравили своего
Просмотреть все новости