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Ученые считают, что деревья не спасут от глобального потепления

Многие СМИ говорят об угрозе глобального потепления, для его предотвращения необходимо, уверены эксперты, восстанавливать экологию. Однако последние исследования международной группы ученых показывают, что деревья не смогут спасти планету от негативных изменений.
Ученые считают, что деревья не спасут от глобального потепления

Об угрозе глобального потепления знает сейчас едва не каждый. Также известно и о причинах, которые приближают катастрофу всемирного масштаба - это загрязнение воздуха и вод, сокращение зеленых насаждений на планете.

Однако группа ученых из разных стран, в состав которой входили и российские эксперты, утверждает, что леса и парки не изменят ситуации. Сейчас на планете температура неизменно возрастает с каждым годом, при этом повышается и концентрация углекислого газа, который поглощают деревья.

Изучив хвойные деревья высокогорий Пиренеев в Испании и на Алтае в России, ученые обратили внимание на строение годичных колец горных сосен и лиственниц. Проанализировав детальнее, дендрологи выявили тенденцию: все «долгожители», чей возраст превысил 1000 лет, в первые годы росли достаточно медленно. Деревья же, которые растут быстро, чаще всего жили не более 150-200 лет.

Под действием глобального повышения температуры хвойные леса стали расти с большой интенсивностью, однако такая ситуация приведет всего лишь к ускоренному обороту углерода, поглощение же этого вещества деревьями не ускорится.



 
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Наука
Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 23:00

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