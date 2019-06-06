Ученые считают, что деревья не спасут от глобального потепления





Об угрозе глобального потепления знает сейчас едва не каждый. Также известно и о причинах, которые приближают катастрофу всемирного масштаба - это загрязнение воздуха и вод, сокращение зеленых насаждений на планете.Однако группа ученых из разных стран, в состав которой входили и российские эксперты, утверждает, что леса и парки не изменят ситуации. Сейчас на планете температура неизменно возрастает с каждым годом, при этом повышается и концентрация углекислого газа, который поглощают деревья.Изучив хвойные деревья высокогорий Пиренеев в Испании и на Алтае в России, ученые обратили внимание на строение годичных колец горных сосен и лиственниц. Проанализировав детальнее, дендрологи выявили тенденцию: все «долгожители», чей возраст превысил 1000 лет, в первые годы росли достаточно медленно. Деревья же, которые растут быстро, чаще всего жили не более 150-200 лет.Под действием глобального повышения температуры хвойные леса стали расти с большой интенсивностью, однако такая ситуация приведет всего лишь к ускоренному обороту углерода, поглощение же этого вещества деревьями не ускорится.