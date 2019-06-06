Юлия Меньшова сменила имидж и стала копией Веры Алентовой

Телеведущая сделала стильную короткую стрижку. Фотографию, демонстрирующую обновления звезды, она подписала: «Ну, погнали! Снова волосы растить!», добавив ироничный хештег «#волосынезубы». Поклонники предположили, что смена имиджа Меньшовой связана со скорым выходом на экраны ее авторского проекта о советском кино.Фолловеры признали: преображение знаменитости к лицу. Со стильной прической 49-летняя актриса «заметно помолодела и посвежела». Некоторые увидели сходство телеведущей с Верой Алентовой: «С новой стрижкой так на маму похожи!» Юлия Меньшова поблагодарила поклонников за комплименты.