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Юлия Меньшова сменила имидж и стала копией Веры Алентовой

Юлия Меньшова опубликовала в Instagram-микроблоге селфи-фото, удивив подписчиков кардинальной сменой имиджа. Актриса, как признали фанаты, похорошела и стала копией своей матери Веры Алентовой.
Юлия Меньшова сменила имидж и стала копией Веры Алентовой

Телеведущая сделала стильную короткую стрижку. Фотографию, демонстрирующую обновления звезды, она подписала: «Ну, погнали! Снова волосы растить!», добавив ироничный хештег «#волосынезубы». Поклонники предположили, что смена имиджа Меньшовой связана со скорым выходом на экраны ее авторского проекта о советском кино.

Фолловеры признали: преображение знаменитости к лицу. Со стильной прической 49-летняя актриса «заметно помолодела и посвежела». Некоторые увидели сходство телеведущей с Верой Алентовой: «С новой стрижкой так на маму похожи!» Юлия Меньшова поблагодарила поклонников за комплименты.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 18:31

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