Юлия Меньшова сменила имидж и стала копией Веры Алентовой
Юлия Меньшова опубликовала в Instagram-микроблоге селфи-фото, удивив подписчиков кардинальной сменой имиджа. Актриса, как признали фанаты, похорошела и стала копией своей матери Веры Алентовой.
Телеведущая сделала стильную короткую стрижку. Фотографию, демонстрирующую обновления звезды, она подписала: «Ну, погнали! Снова волосы растить!», добавив ироничный хештег «#волосынезубы». Поклонники предположили, что смена имиджа Меньшовой связана со скорым выходом на экраны ее авторского проекта о советском кино.
Фолловеры признали: преображение знаменитости к лицу. Со стильной прической 49-летняя актриса «заметно помолодела и посвежела». Некоторые увидели сходство телеведущей с Верой Алентовой: «С новой стрижкой так на маму похожи!» Юлия Меньшова поблагодарила поклонников за комплименты.
Телеведущая сделала стильную короткую стрижку. Фотографию, демонстрирующую обновления звезды, она подписала: «Ну, погнали! Снова волосы растить!», добавив ироничный хештег «#волосынезубы». Поклонники предположили, что смена имиджа Меньшовой связана со скорым выходом на экраны ее авторского проекта о советском кино.
Фолловеры признали: преображение знаменитости к лицу. Со стильной прической 49-летняя актриса «заметно помолодела и посвежела». Некоторые увидели сходство телеведущей с Верой Алентовой: «С новой стрижкой так на маму похожи!» Юлия Меньшова поблагодарила поклонников за комплименты.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 18:31