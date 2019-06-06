Мать Тимати проговорилась про реальный срок беременности Анастасии Решетовой

59-летняя мама и бабушка, опубликовав фото, на котором дочь певца Алиса держит в руках двоих котят, попросила поклонников помочь родителям в выборе имени для их ребенка. Instagram-пользователи предложили мужские имена, среди которых Давид, Тамерлан, Ролан, Рамзан, Симон и женские - Мирослава, Марьяна, Майя. Также фанаты учли срок, о котором обмолвилась Юнусова в публикации. Они предположили, что чадо Тимати и Решетовой либо уже появилось на свет, и к концу недели об этом объявят, либо родится совсем скоро, и будет известен его пол, либо заявленный срок правдивый, но бабушка полагает, что эта тема будет неинтересна к концу недели.Стоит отметить, что буквально вчера Тимати и Анастасия Решетова порадовали фанатов фото, по которым очевидно, что будущая мама «перевалила» за 20 недель беременности.