В Чехии сварили пиво на воде из очистных сооружений





Чешские пивовары поставили смелый эксперимент – они сварили пиво из воды, которая прошла рециклинг. Компания Veolia провела обработку воды для ее вторичного использования. Позже предприятие деревни Чижов произвело из нее пиво. Гурманы уже опробовали новый продукт и заявили, что он ничем не уступает по вкусу его аналогам из питьевой воды.Создание этого сорта пива потребовало обработку воды для него с помощью активированного угля и мембран. Тем самым приблизило показатели основы для напитка к дистилляту. В остальном процесс производства пива не был изменен.Эта инновация в пивоварении пока не пользуется особым спросом у потребителей, поэтому создатели этой технологии собираются выпускать ограниченные серии продукции по особым случаям. Они думают, что впоследствии такое пиво будет пользоваться популярностью у людей, которые поддерживают «зеленые» технологии.