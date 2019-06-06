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В Чехии сварили пиво на воде из очистных сооружений

В Чехии впервые сварили пиво на воде из очистных сооружений, прошедшей специальную очистку. Создатели сообщили, что будут варить этот напиток по особым случаям ввиду низкого спроса.
В Чехии сварили пиво на воде из очистных сооружений

Чешские пивовары поставили смелый эксперимент – они сварили пиво из воды, которая прошла рециклинг. Компания Veolia провела обработку воды для ее вторичного использования. Позже предприятие деревни Чижов произвело из нее пиво. Гурманы уже опробовали новый продукт и заявили, что он ничем не уступает по вкусу его аналогам из питьевой воды.

Создание этого сорта пива потребовало обработку воды для него с помощью активированного угля и мембран. Тем самым приблизило показатели основы для напитка к дистилляту. В остальном процесс производства пива не был изменен.

Эта инновация в пивоварении пока не пользуется особым спросом у потребителей, поэтому создатели этой технологии собираются выпускать ограниченные серии продукции по особым случаям. Они думают, что впоследствии такое пиво будет пользоваться популярностью у людей, которые поддерживают «зеленые» технологии.



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 18:27

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