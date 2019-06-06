Ford научил автомобили «общаться» с гаджетами пешеходов





Разработчики компании отмечают, что система может взаимодействовать с любыми гаджетами, подключенными к интернету. Она представляет собой прибор на торпеде, на который выводятся данные о местоположении пешехода или другого транспортного средства. При необходимости водитель сможет отправить на смартфон сообщение о приближении к перекрестку или прочие данные.Устройство поддерживает многие стандарты связи, включая C-V2X. При необходимости водитель сможет подключиться к нему через Bluetooth и управлять системой удаленно. По мнению разработчиков, использование искусственного интеллекта, ответственного за интерпретацию намерений пешеходов, позволит существенно сократить количество аварий на дорогах.Ранее о подобной разработке сообщало объединение 5G Automotive Association, заключившее сделки с BMW Group, Ford и PSA. Устройства для коммуникации с пешеходами могут появиться в автомобилях вышеуказанных марок уже в следующем году.