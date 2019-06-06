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Ford научил автомобили «общаться» с гаджетами пешеходов

Компания Ford сообщила о разработке уникальной системы, которая позволит «общаться» с гаджетами пешеходов. Утилита получила название C-V2X.
Ford научил автомобили «общаться» с гаджетами пешеходов

Разработчики компании отмечают, что система может взаимодействовать с любыми гаджетами, подключенными к интернету. Она представляет собой прибор на торпеде, на который выводятся данные о местоположении пешехода или другого транспортного средства. При необходимости водитель сможет отправить на смартфон сообщение о приближении к перекрестку или прочие данные.

Устройство поддерживает многие стандарты связи, включая C-V2X. При необходимости водитель сможет подключиться к нему через Bluetooth и управлять системой удаленно. По мнению разработчиков, использование искусственного интеллекта, ответственного за интерпретацию намерений пешеходов, позволит существенно сократить количество аварий на дорогах.

Ранее о подобной разработке сообщало объединение 5G Automotive Association, заключившее сделки с BMW Group, Ford и PSA. Устройства для коммуникации с пешеходами могут появиться в автомобилях вышеуказанных марок уже в следующем году.



 
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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 17:55

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