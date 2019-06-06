Эксперты рассказали, как не попасть на автомобильных перекупщиков





Перекупщики, как правило, стараются существенно занижать показатели пробега автомобилей. Заметить это можно по состоянию салона. Если шины и внешний вид подлежать легкому косметическому ремонту, то избавиться от потертостей сидений и рулевого колеса будет сложно. Также перекупщики часто заявляют, что автомобиль был подвержен капитальному ремонту, из-за чего часть деталей в нем была заменена.О перепродаже транспортного средства говорит и свежая лакировка кузова. Таким методом мошенники пытаются придать машине первозданный вид. Салон при этом остается в старом состоянии, что заметно при первом осмотре автомобиля. Для сокрытия следов прежней работы транспортного средства в такси также проводится химическая чистка сидений. Выявить ее последствия можно по характерному запаху.Вымытый начисто двигатель также может свидетельствовать о перекупе транспортного средства. Даже автомобиль, который в эксплуатации всего год, не может иметь полностью чистый силовой агрегат под капотом.