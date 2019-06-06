АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Компания Razer представила свои первые легкие наушники Kraken X
EUR 73.37 USD 65.12
Курс валют на 06.06.2019

Эксперты рассказали, как не попасть на автомобильных перекупщиков

Эксперты рассказали о методах работы перекупщиков, которые позволят не попасть на них простым покупателям автомобилей. В первую очередь стоит обращать внимание на манеру общения и сведения о транспортном средстве, которые публикует продавец.
Эксперты рассказали, как не попасть на автомобильных перекупщиков

Перекупщики, как правило, стараются существенно занижать показатели пробега автомобилей. Заметить это можно по состоянию салона. Если шины и внешний вид подлежать легкому косметическому ремонту, то избавиться от потертостей сидений и рулевого колеса будет сложно. Также перекупщики часто заявляют, что автомобиль был подвержен капитальному ремонту, из-за чего часть деталей в нем была заменена.

О перепродаже транспортного средства говорит и свежая лакировка кузова. Таким методом мошенники пытаются придать машине первозданный вид. Салон при этом остается в старом состоянии, что заметно при первом осмотре автомобиля. Для сокрытия следов прежней работы транспортного средства в такси также проводится химическая чистка сидений. Выявить ее последствия можно по характерному запаху.

Вымытый начисто двигатель также может свидетельствовать о перекупе транспортного средства. Даже автомобиль, который в эксплуатации всего год, не может иметь полностью чистый силовой агрегат под капотом.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 21:32

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты рассказали, как не попасть на
В "Сколково" создали прибор в виде
В России создают не имеющий аналогов
Избежать грыжи во время занятий спортом
Сыну Бари Алибасова удалось посетить
Составлен рейтинг самых уязвимых для
Компания Razer представила свои первые
Учёные: Напитки в жестяных банках
Ученые выяснили, как долго мозг
Родители назвали лучшие автомобили для
Федосеева-Шукшина оказалась в больнице
Ученые разрабатывают препарат для
Путин прокомментировал отсутствие
Питомцы собираются в Сокольниках
Ученые назвали продукт для защиты печени
Кардиологи предупреждают об увеличении
Мосгорсуд призывает россиян быть
Глава Роскомнадзора призывает
Юлия Меньшова сменила имидж и стала
В Чехии сварили пиво на воде из
Мать Тимати проговорилась про реальный
Ученые расшифровали сложнейший ген,
Звезда «Дома-2» Лена Беркова
Непьющая учительница из Великобритании
Алена Водонаева рассказала, что
Исследование: микропластиковый мусор
Фанаты требуют вернуть Джонни Деппа в
Ford научил автомобили «общаться» с
Ученые с помощью сверхтоксичного
Катя Гордон назвала Ксению Собчак
Просмотреть все новости