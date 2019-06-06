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Спустя полгода после развода с 5-м мужем Лена Беркова появилась с женихом на премьере фильма «Донбасс. Окраина»

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Елена Беркова посетила официальную премьеру кинокартины под названием «Донбасс. Окраина». По красной ковровой дорожке скандальная телезнаменитость прошла за руку с новым возлюбленным, за которого в ближайшее время планирует выйти замуж.

Спустя полгода после развода с 5-м мужем Лена Беркова появилась с женихом на премьере фильма «Донбасс. Окраина»

На днях в Москве состоялась презентация нового кинофильма Рената Давлетьярова «Донбасс. Окраина». Отметим, что для многих пользователей Сети стало неожиданностью узнать, что такое важное мероприятие решила посетить и звезда телестройки «Дом-2» Елена Беркова.

На премьере Беркова появилась в компании своего жениха Александра Путинцева, с которым лишь месяц назад объявила о помолвке. Стоит напомнить, что Елена объявила о том, что разводиться со своим 5-м мужем Андреем Стояновым в конце прошедшего года. Сам актер по-прежнему винит в разрыве с экс-участницей «Дома-2» только себя.

По словам Стоянова, он является «закоренелым холостяком», поэтому в какой-то момент Беркова просто не выдержала и ушла от него. О новом избраннике Елены на данный момент известно не очень много.

Спустя полгода после развода с 5-м мужем Лена Беркова появилась с женихом на премьере фильма «Донбасс. Окраина»

Оказывается, что Путинцев старше Берковой почти на 10 лет, он миллиардер, который не только много путешествует, но и занимается благотворительностью. 6 лет назад Александр решил переехать на постоянное местожительство за границу, однако недавно вернулся в Москву, где и познакомился с Еленой.

К слову, пока неизвестно, когда именно Беркова и Путинцев решат сыграть свадьбу.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:47

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