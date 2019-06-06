Опровергнут один из мифов о «человеческой» беременности





В качестве материала для исследования специалисты использовали образцы мекония - производимого новорожденными фекального вещества, и амниотической жидкости (околоплодные воды), отобранные у 43 женщин, рожавших с помощью кесарева сечения. Микробиом жидкости оказался различен в всех пробах и в большинстве случаев содержал бактерии кожи Staphylococcus species и Propionibacterium acnes. Второй из микробов ученые выявили во всех образцах, поэтому предположили, что в околоплодные воды он попал из мекония.Авторы исследования сделали вывод, что в матке, несмотря на заявления о ней как о нетронутой среде, присутствуют бактериальные ДНК. Теперь они намерены выяснить, являются ли эти частицы живыми и могут ли быть реальными микробиомом. Эксперты считают здоровым процессом выделение микробов и колонизацию ими нового человеческого тела задолго до рождения.