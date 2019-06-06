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Врачи разработали рекомендации для поддержания здоровья почек

Врачи разработали рекомендации для людей, желающих иметь здоровые почки. Они советуют соблюдать питьевой режим, следить за питанием и бросить вредные привычки.
Врачи разработали рекомендации для поддержания здоровья почек

Почки – важный орган выделительной системы организма. При его адекватной работе поддерживается нормальный уровень артериального давления и осуществляется выведение токсинов. Специалисты сосредоточили внимание на поддержании здоровья этого конкретного органа и разработали рекомендации для тех, кто желает сохранить его работоспособность на максимально долгий срок.

Так как почки являются органом выделительной системы, то они отвечают за вывод из организма токсинов. Потому для облегчения их работы необходимо максимально снизить поступление отравляющих веществ. Речь идет о прекращении табакокурения, приема алкоголя, кофеина и прочих негативно влияющих на здоровье привычек. Также специалисты советуют постараться снизить количество употребляемого сахара.

Почки выводят токсины из организма при помощи жидкости, которую продуцируют, а потому поддержание водного баланса в организме несомненно скажется на их работоспособности. Специалисты рекомендуют внимательно следить за нормой потребления натрия, потому что недостаток этого элемента в первую очередь скажется на работе почек.

Врачи настаивают на своевременном обращении к ним в случае обнаружения какой-либо патологии почек для уменьшения вероятности возможных осложнений и для быстрейшего выздоровления.



 
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Наука
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 17:46

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