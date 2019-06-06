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Леша Купин пытается избавить Майю Донцову от боязни сцены

Участник телепроекта «Дом-2. Спаси свою любовь» Алексей Купин устроил своей возлюбленной необычный сюрприз. Молодой человек в очередной раз попытался помочь Майе Донцовой избавиться от боязни сцены.
Леша Купин пытается избавить Майю Донцову от боязни сцены

Ни для кого не является секретом, что Донцова мечтает пойти по стопам телеведущей реалити-шоу «Дом-2» Ольги Бузовой. Майя хочет стать певицей, поэтому сейчас посещает уроки по вокалу. Как известно, продюсировать длинноволосую красавицу планирует Купин, который на данный момент пытается сделать все возможное для того, чтобы избранница перестала стесняться петь при нем.

Оказывается, у Донцовой имеется боязнь сцены, и именно поэтому девушка то и дело отказывает Купину продемонстрировать то, чему ее научил преподаватель по вокальному мастерству. Во вчерашнем выпуске телешоу «Дом-2. Спаси свою любовь» Алексей попытался избавить Майю от стеснения.

Купин устроил Донцовой необычное свидание, только в этот момент сам Леша находился в операторской. Парень дал Майе указание «взять на языке» листочек с песней Бузовой и, расслабившись, исполнить ее.

Леша Купин пытается избавить Майю Донцову от боязни сцены

Нужно сказать, что вокруг Донцовой в тот момент никого не было, однако Майя продолжала стесняться и отказывалась исполнять пожелание будущего супруга. В конечном счете, Алексею удалось уговорить избранницу, и она «проорала» лишь одну строчку из композиции поющей телеведущей.

К слову, Купину, как оказалось, этого было достаточно. Леша отметил, что Майя большая «молодец», однако он будет продолжать помогать ей окончательно побороть страх сцены.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:33

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