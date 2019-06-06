Представлен ТОП-5 лучших подержанных кабриолетов





Mazda MX-5 была представлена несколько лет назад в Великобритании и получила популярность из-за низкой стоимости и качества сборки. Модель отлично подходит для поездок в летнее время, имея мягкую подвеску и компактную раму. Audi TT Roadster оказалась на втором месте рейтинга. Модель имеет ценник в 1,7 миллиона рублей, относясь к флагманскому сегменту. Тройку лидеров закрывает Mercedes-Benz E-Class. Данные машины отличаются от аналогов экономичными бензиновыми двигателями, что не свойственно для дорогостоящих автомобилей.BMW M4 досталось четвертое место в рейтинге. В России за подержанный автомобиль данной модели придется отдать более 1,2 миллиона рублей. Машина подходит на все случаи жизни, так как имеет комфортабельный и вместительный салон, адаптивную подвеску и набор всех необходимых функций.Пятерку лидеров замыкает Audi A3 Cabriolet со стоимостью в 1,1 миллиона рублей. Автомобиль прост в управлении, из-за чего пользуется спросом у представительниц прекрасного пола. Для превращения седана в кабриолет достаточно нажать всего одну кнопку, расположенную на панели управления.