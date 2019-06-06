Ученые назвали продукт для защиты печени





В последние годы возросло количество случаев различных заболеваний печени. Это связано как с ухудшением экологической ситуации, так и с понижением качества продуктов питания, которые зашлаковывают организм. Печень является природным фильтром организма, потому она в первую очередь реагирует на повышение уровня токсинов. Именно дынный орган принимает на себя удар в случае отравления какими-либо веществами.Ученые активно предпринимают попытки разработать средство для повышения сопротивляемости печени, чтобы защитить ее от негативных влияний. Ученые Туниса и Саудовской Аравии провели эксперимент, в ходе которого лабораторных крыс подвергли воздействию гербицидов. Часть испытуемых получала добавку к рациону в виде оливкового масла. Эта группа животных имела меньшее количество проявившихся пагубных последствий употребления гербицидов. Эксперты заключили, что оливковое масло помогает защитить печень от химического воздействия.