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Ученые назвали продукт для защиты печени

Ученые рекомендуют оливковое масло для защиты печени от влияния химических веществ. Специалисты подтвердили полезные свойства данного продукта в эксперименте над крысами.
Ученые назвали продукт для защиты печени

В последние годы возросло количество случаев различных заболеваний печени. Это связано как с ухудшением экологической ситуации, так и с понижением качества продуктов питания, которые зашлаковывают организм. Печень является природным фильтром организма, потому она в первую очередь реагирует на повышение уровня токсинов. Именно дынный орган принимает на себя удар в случае отравления какими-либо веществами.

Ученые активно предпринимают попытки разработать средство для повышения сопротивляемости печени, чтобы защитить ее от негативных влияний. Ученые Туниса и Саудовской Аравии провели эксперимент, в ходе которого лабораторных крыс подвергли воздействию гербицидов. Часть испытуемых получала добавку к рациону в виде оливкового масла. Эта группа животных имела меньшее количество проявившихся пагубных последствий употребления гербицидов. Эксперты заключили, что оливковое масло помогает защитить печень от химического воздействия.



 
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Наука
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 18:58

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