АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Исследование: микропластиковый мусор накапливается далеко под поверхностью океана
EUR 73.37 USD 65.12
Курс валют на 06.06.2019

Королевский биограф назвал причину желания Меган Маркл переехать в США

Роб Шатер, биограф британской королевской семьи, подтвердил слухи о желании Меган Маркл переехать в США. Эксперт считает, что герцогиня Сассекская устала от постоянного самоконтроля и протокольных ограничений.
Королевский биограф назвал причину желания Меган Маркл переехать в США

Подданные Елизаветы II, изначально с восторгом воспринявшие избранницу принца Гарри, все чаще стали публично ее критиковать. Маркл устала от того, что в Великобритании отслеживается каждый ее шаг, а королевские протоколы диктуют ей, какие наряды выбирать, о чем говорить, чем заниматься. Герцогине Сассекской захотелось сбежать от постоянного самоконтроля и жизни «под микроскопом» в США, где она может почувствовать себя более свободной. К тому же супруге принца Гарри, выросшей в жаркой солнечной Калифорнии, сложно привыкать к климату Туманного Альбиона.
Королевский биограф назвал причину желания Меган Маркл переехать в США

Шатер указал еще на одну причину желания Маркл уехать из Великобритании – конфликт с герцогом и герцогиней Кембриджскими. Маркл поняла: здесь она постоянно будет находиться в тени Кейт Мидллтон, но экс-актриса не привыкла «занимать второе место».

Отъезд принца Гарри с женой и сыном за океан, считает эксперт, не должен беспокоить королеву в плане судьбы монархии, поскольку её внук является шестым претендентом на престол. Подобный случай не стал бы беспрецедентным для венценосного семейства: в Америке проживает лорд Фредерик Виндзор - сын кузена Елизаветы II; долгое время там находилась и принцесса Беатрис.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Ева Вит Сегодня, 17:21

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Глава Роскомнадзора призывает
Юлия Меньшова сменила имидж и стала
В Чехии сварили пиво на воде из
Мать Тимати проговорилась про реальный
Ученые расшифровали сложнейший ген,
Звезда «Дома-2» Лена Беркова
Непьющая учительница из Великобритании
Алена Водонаева рассказала, что
Исследование: микропластиковый мусор
Фанаты требуют вернуть Джонни Деппа в
Ford научил автомобили «общаться» с
Ученые с помощью сверхтоксичного
Катя Гордон назвала Ксению Собчак
Валерий Блюменкранц заявил, что Ира
Спустя полгода после развода с 5-м
Врачи разработали рекомендации для
88-летний экс-президент СССР Михаил
Представлен ТОП-5 лучших подержанных
Опровергнут один из мифов о
Исследование: Собаки отражают стресс
Эксперты попытались объяснить
Промсвязьбанк и ПС «Мир» будут
Промсвязьбанк хочет содействовать
Королевский биограф назвал причину
Новые смартфоны Apple лишатся 3D Touch
В Минздраве РФ поддержали аборты
Google закрывает сервис планирования
Леша Купин пытается избавить Майю
Андрей Черкасов не позвал на свадьбу
Музыканты «На-На» поздравили своего
Просмотреть все новости