Королевский биограф назвал причину желания Меган Маркл переехать в США





Подданные Елизаветы II, изначально с восторгом воспринявшие избранницу принца Гарри, все чаще стали публично ее критиковать. Маркл устала от того, что в Великобритании отслеживается каждый ее шаг, а королевские протоколы диктуют ей, какие наряды выбирать, о чем говорить, чем заниматься. Герцогине Сассекской захотелось сбежать от постоянного самоконтроля и жизни «под микроскопом» в США, где она может почувствовать себя более свободной. К тому же супруге принца Гарри, выросшей в жаркой солнечной Калифорнии, сложно привыкать к климату Туманного Альбиона.Шатер указал еще на одну причину желания Маркл уехать из Великобритании – конфликт с герцогом и герцогиней Кембриджскими. Маркл поняла: здесь она постоянно будет находиться в тени Кейт Мидллтон, но экс-актриса не привыкла «занимать второе место».Отъезд принца Гарри с женой и сыном за океан, считает эксперт, не должен беспокоить королеву в плане судьбы монархии, поскольку её внук является шестым претендентом на престол. Подобный случай не стал бы беспрецедентным для венценосного семейства: в Америке проживает лорд Фредерик Виндзор - сын кузена Елизаветы II; долгое время там находилась и принцесса Беатрис.