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Названы 5 признаков опасного износа шин на автомобиле

Специалисты назвали 5 основных причин появления необходимости поменять шины на автомобиле. Самым распространенным заблуждением водителей является то, будто нестертые протекторы говорят о пригодности покрышек к дальнейшей эксплуатации.
Названы 5 признаков опасного износа шин на автомобиле

В первую очередь стоит обращать внимание на срок годности покрышек, который каждый производитель указывает на изделии. Как правило, шины рассчитаны на один сезон, но их ресурс может увеличиваться в зависимости от активности использования транспортного средства.

Вторым признаком износа шин является снижение давления в камерах. Это означает, что покрышка растянулась, из-за чего в ней стало больше места. Такая проблема особо опасна в летнее время, когда давление в камерах нужно регулировать с особой точностью.

Также стоит обращать внимание на глубину протекторов. Если она меньше 1,6 миллиметра, шины нужно заменять. Даже если покрышки сохранили первозданный внешний вид, их не рекомендуется использовать более 10 лет со дня установки. Сигналом для замены шин служит и появление трещин на боковых поверхностях.



 
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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 05:45

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