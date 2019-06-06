Мария Погребняк похвалила образы Ольги Бузовой из ее нового клипа «Водица»
Близкая приятельница новоиспеченной российской певицы Ольги Бузовой – дизайнер и многодетная мать Мария Погребняк - в очередной раз похвалила свою подругу. По словам блондинки, все образы поющей телеведущей в видеоклипе на песню «Водица» «безупречны».
Не секрет, что 3 июня Бузова официально представила миру свою новую видеоработу под названием «Водица». Меньше чем за три дня клип Ольги собрал почти 2,5 миллиона просмотров, однако количество «антилайков», а их насчитывается чуть больше 56 тысяч, говорит о том, что не всем пользователям Сети понравилась видеоработа восходящей исполнительницы.
Считанные минуты назад Бузова опубликовала у себя на страничке в Instagram новую фотографию, на которой продемонстрировала один из своих образов в клипе «Водица». Под снимком Ольга заявила, что очень благодарна своим поклонникам за то, что они дали ей такую «мощную ответную реакцию», а также поинтересовалась у фолловеров, какой из представленных в видеоработе образов им понравился больше всего.
Одной из первых высказать свое мнение поспешила подруга Бузовой Мария Погребняк, которая похвалила Ольгу и указала на то, что все ее образы в клипе «Водица» были «безупречными».
Впрочем, читатели назвали комментарий Погребняк «лицемерием». По словам интернет-пользователей, Мария, как близкая приятельница Бузовой, должна была объяснить Ольге, что ее клип является весьма неоднозначным.
Не секрет, что 3 июня Бузова официально представила миру свою новую видеоработу под названием «Водица». Меньше чем за три дня клип Ольги собрал почти 2,5 миллиона просмотров, однако количество «антилайков», а их насчитывается чуть больше 56 тысяч, говорит о том, что не всем пользователям Сети понравилась видеоработа восходящей исполнительницы.
Считанные минуты назад Бузова опубликовала у себя на страничке в Instagram новую фотографию, на которой продемонстрировала один из своих образов в клипе «Водица». Под снимком Ольга заявила, что очень благодарна своим поклонникам за то, что они дали ей такую «мощную ответную реакцию», а также поинтересовалась у фолловеров, какой из представленных в видеоработе образов им понравился больше всего.
Одной из первых высказать свое мнение поспешила подруга Бузовой Мария Погребняк, которая похвалила Ольгу и указала на то, что все ее образы в клипе «Водица» были «безупречными».
«А ресницы…», - добавила многодетная мать.
Впрочем, читатели назвали комментарий Погребняк «лицемерием». По словам интернет-пользователей, Мария, как близкая приятельница Бузовой, должна была объяснить Ольге, что ее клип является весьма неоднозначным.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:10