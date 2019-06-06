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Мария Погребняк похвалила образы Ольги Бузовой из ее нового клипа «Водица»

Близкая приятельница новоиспеченной российской певицы Ольги Бузовой – дизайнер и многодетная мать Мария Погребняк - в очередной раз похвалила свою подругу. По словам блондинки, все образы поющей телеведущей в видеоклипе на песню «Водица» «безупречны».

Мария Погребняк похвалила образы Ольги Бузовой из ее нового клипа «Водица»

Не секрет, что 3 июня Бузова официально представила миру свою новую видеоработу под названием «Водица». Меньше чем за три дня клип Ольги собрал почти 2,5 миллиона просмотров, однако количество «антилайков», а их насчитывается чуть больше 56 тысяч, говорит о том, что не всем пользователям Сети понравилась видеоработа восходящей исполнительницы.

Считанные минуты назад Бузова опубликовала у себя на страничке в Instagram новую фотографию, на которой продемонстрировала один из своих образов в клипе «Водица». Под снимком Ольга заявила, что очень благодарна своим поклонникам за то, что они дали ей такую «мощную ответную реакцию», а также поинтересовалась у фолловеров, какой из представленных в видеоработе образов им понравился больше всего.

Мария Погребняк похвалила образы Ольги Бузовой из ее нового клипа «Водица»

Одной из первых высказать свое мнение поспешила подруга Бузовой Мария Погребняк, которая похвалила Ольгу и указала на то, что все ее образы в клипе «Водица» были «безупречными».

«А ресницы…», - добавила многодетная мать.

Впрочем, читатели назвали комментарий Погребняк «лицемерием». По словам интернет-пользователей, Мария, как близкая приятельница Бузовой, должна была объяснить Ольге, что ее клип является весьма неоднозначным.

Мария Погребняк похвалила образы Ольги Бузовой из ее нового клипа «Водица»



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:10

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