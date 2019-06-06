Мосгорсуд призывает россиян быть бдительными в связи с новым видом мошенничества





Сообщается, что звонящие рассказывают своим жертвам легенду о том, будто бы было выиграно дело и на основании приговора им полагается некая сумма. Человеку предлагают уплатить судебные издержки либо процент, после чего деньги якобы зачислят на счет. Многие граждане проверяют информацию после звонка, обращаются в суд, чтобы выяснить правомерность этого запроса.В связи с этим Мосгорсуд заявил: при получении каких-либо денежных средств на основании приговора не требуется внесения никаких дополнительных денег. Правоохранительные органы призывают граждан быть бдительными и проверять всю поступившую информацию. Также они напоминают о необходимости сообщать о подобных неправомерных действиях сотрудникам полиции.