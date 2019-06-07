Представлен слуховой аппарат, способный передавать звуки через осязание

«Мир с каждым днем становится более мультисенсорным. Тактильное и осязательное восприятия стали основными для людей, постоянно пользующихся современными гаджетами. Человек с плохим слухом сталкивается с коммуникационными проблемами даже при наличии специальных приборов, но этого не достаточно», - рассказали специалисты Еврейского университета в Иерусалиме.





Ученые отмечают, что даже после установки имплантатов или покупки слухового аппарата слабослышащие люди продолжают испытывать дискомфорт во время общения. Шумы, окружающие каждого человека, не дают приборам поймать сигнал речи, из-за чего индивид слышит усиленные шорохи и скрипы. Новое устройство способно справиться с данной проблемой, так как будет иметь направленное действие.Устройство, готовящееся к выпуску, можно будет синхронизировать с голосовыми помощниками по типу Google Home или Amazon Echo. Сведения о его стоимости и точной дате релиза пока не были обнародованы.