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Представлен слуховой аппарат, способный передавать звуки через осязание

Международная группа ученых презентовала уникальный слуховой аппарат, способный получать информацию об окружающей среде через осязание. В комплекте с компактными наушниками будут поставлять датчики, надевающиеся на пальцы.
Представлен слуховой аппарат, способный передавать звуки через осязание

Ученые отмечают, что даже после установки имплантатов или покупки слухового аппарата слабослышащие люди продолжают испытывать дискомфорт во время общения. Шумы, окружающие каждого человека, не дают приборам поймать сигнал речи, из-за чего индивид слышит усиленные шорохи и скрипы. Новое устройство способно справиться с данной проблемой, так как будет иметь направленное действие.

«Мир с каждым днем становится более мультисенсорным. Тактильное и осязательное восприятия стали основными для людей, постоянно пользующихся современными гаджетами. Человек с плохим слухом сталкивается с коммуникационными проблемами даже при наличии специальных приборов, но этого не достаточно», - рассказали специалисты Еврейского университета в Иерусалиме.


Устройство, готовящееся к выпуску, можно будет синхронизировать с голосовыми помощниками по типу Google Home или Amazon Echo. Сведения о его стоимости и точной дате релиза пока не были обнародованы.



 
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Наука
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 02:19

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