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Эксперты попытались объяснить происхождение обнаруженной в Балтийском море аномалии

Ученые предприняли попытку объяснить аномалию, выявленную на дне Балтийского моря. По мнению шведских специалистов из Time Loops, ее могли вызвать действия человека.
Эксперты попытались объяснить происхождение обнаруженной в Балтийском море аномалии

По данным издания «ПолитРоссия», аномалия была обнаружена в 2011 году водолазами Ocean X Team. Объект неизвестного происхождения визуально напоминал огромную посадочную площадку для летающих воздушных судов. Уфологи сразу же начали публиковать теории по поводу инопланетного происхождения артефакта, но они были опровергнуты учеными.

Эксперты Time Loops предположили, что сегмент на самом деле является частью подводного бункера, использовавшегося солдатами во время военных столкновений. Структура объекта сильно напоминает инженерные решения начала XX века. Не исключено, что бункер принадлежал фашистской Германии, размещавшей свой флот в данных широтах.

Бункеры военного назначения ранее были обнаружены почти по всей прибрежной зоне Европы. Ученые отмечают, что сегмент такого сооружения могло занести в Балтийское море сильным течением. По еще одной версии, каменный артефакт на самом деле является куском вулканической породы, появившейся на данной территории много лет назад.



 
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Наука
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 17:34

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