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В Минздраве РФ поддержали аборты

Запрет абортов, по словам заместителя главы Минздрава РФ Татьяны Яковлевой, категорически недопустим. Такой шаг может привести к росту количества смертей матерей и младенцев, а также к ряду других негативных последствий.
В Минздраве РФ поддержали аборты

Введение руководством страны запретных мер усугубит проблему и спровоцирует криминализацию сферы и всплеск нелегальных абортов. Государственные программы консультирования и поддержки женщин, как отметила Яковлева, помогли снизить в России количество случаев прерывания беременности. В 2013 году зафиксировано 881 370 абортов, а в 2018-м - уже 567 180. В последнее время все больше россиянок, забеременев, предпочитают рожать.

Замглавы Минздрава уверена: государство должно мотивировать женщину, чтобы ей захотелось сохранить ребенка. По мнению представительницы ведомства, запрещать аборты нельзя, поскольку это спровоцирует рост смертности младенцев и женщин. Для достижения цели можно использовать два пути - социальную поддержку матерей и работу с медицинским персоналом.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 16:56

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