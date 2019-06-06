В Минздраве РФ поддержали аборты





Введение руководством страны запретных мер усугубит проблему и спровоцирует криминализацию сферы и всплеск нелегальных абортов. Государственные программы консультирования и поддержки женщин, как отметила Яковлева, помогли снизить в России количество случаев прерывания беременности. В 2013 году зафиксировано 881 370 абортов, а в 2018-м - уже 567 180. В последнее время все больше россиянок, забеременев, предпочитают рожать.Замглавы Минздрава уверена: государство должно мотивировать женщину, чтобы ей захотелось сохранить ребенка. По мнению представительницы ведомства, запрещать аборты нельзя, поскольку это спровоцирует рост смертности младенцев и женщин. Для достижения цели можно использовать два пути - социальную поддержку матерей и работу с медицинским персоналом.