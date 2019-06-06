Google закрывает сервис планирования поездок Trips





На замену популярному среди путешественников приложению придет Travel, представленная командой разработчиков Google в начале года. Она является полным аналогом Trips, но с увеличенным спектром возможностей. Сейчас утилита имеется в доступе только в десктопной версии и в виде расширения для браузера Google Chrome.Travel позволяет не только строить маршруты путешествий, но и бронировать билеты на самолеты, автобусы и поезда, а также оплачивать номера в отелях еще до заселения. Интерфейс программы включает в себя графу с отзывами и ряд специальных индикаторов, свидетельствующих о рейтинге того или иного заведения. Утилита Trips прекратит работу с 5 августа текущего года.