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Google закрывает сервис планирования поездок Trips

Компания Google сообщила о прекращении работы приложения Trips, позволяющего заблаговременно планировать поездки. Утилита сейчас доступна на операционных системах Android и iOS, но в скором времени ее поддержка будет остановлена.
Google закрывает сервис планирования поездок Trips

На замену популярному среди путешественников приложению придет Travel, представленная командой разработчиков Google в начале года. Она является полным аналогом Trips, но с увеличенным спектром возможностей. Сейчас утилита имеется в доступе только в десктопной версии и в виде расширения для браузера Google Chrome.

Travel позволяет не только строить маршруты путешествий, но и бронировать билеты на самолеты, автобусы и поезда, а также оплачивать номера в отелях еще до заселения. Интерфейс программы включает в себя графу с отзывами и ряд специальных индикаторов, свидетельствующих о рейтинге того или иного заведения. Утилита Trips прекратит работу с 5 августа текущего года.



 
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Технологии
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 16:43

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