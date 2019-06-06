Google закрывает сервис планирования поездок Trips
Компания Google сообщила о прекращении работы приложения Trips, позволяющего заблаговременно планировать поездки. Утилита сейчас доступна на операционных системах Android и iOS, но в скором времени ее поддержка будет остановлена.
На замену популярному среди путешественников приложению придет Travel, представленная командой разработчиков Google в начале года. Она является полным аналогом Trips, но с увеличенным спектром возможностей. Сейчас утилита имеется в доступе только в десктопной версии и в виде расширения для браузера Google Chrome.
Travel позволяет не только строить маршруты путешествий, но и бронировать билеты на самолеты, автобусы и поезда, а также оплачивать номера в отелях еще до заселения. Интерфейс программы включает в себя графу с отзывами и ряд специальных индикаторов, свидетельствующих о рейтинге того или иного заведения. Утилита Trips прекратит работу с 5 августа текущего года.
На замену популярному среди путешественников приложению придет Travel, представленная командой разработчиков Google в начале года. Она является полным аналогом Trips, но с увеличенным спектром возможностей. Сейчас утилита имеется в доступе только в десктопной версии и в виде расширения для браузера Google Chrome.
Travel позволяет не только строить маршруты путешествий, но и бронировать билеты на самолеты, автобусы и поезда, а также оплачивать номера в отелях еще до заселения. Интерфейс программы включает в себя графу с отзывами и ряд специальных индикаторов, свидетельствующих о рейтинге того или иного заведения. Утилита Trips прекратит работу с 5 августа текущего года.
Технологии
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 16:43