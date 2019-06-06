Андрей Черкасов не позвал на свадьбу армейского друга Сашу Гобозова





После пышной свадьбы ведущего телепроекта «Дом-2» Черкасова поклонники Гобозова оказались в замешательстве, так как не обнаружили среди гостей своего кумира. Сразу в адрес Александра повалились вопросы, почему так произошло, ведь ребят связывала не только жизнь на проекте - они вместе служили в армии и всегда друг друга поддерживали.Что же могло повлиять на такое жестокое решение в отношении Гобозова?Сам Александр прокомментировал ситуацию. Он подтвердил, что не присутствовал на свадьбе армейского друга по банальной причине – его не пригласили. После ухода Гобозова с проекта «Дом-2» их дружба сошла на «нет». Даже общий праздник десантных войск они не отмечают вместе.Получается, что Черкасов пригласил только «избранных» на свою свадьбу с Кристиной. Возможно, причина заключается в том, что Андрей решил подстраховаться от непредвиденных ситуаций во время празднования. Он мог предположить, что Гобозов переборщит с алкоголем и изменит настрой гостей.Все-таки Черкасов знает, как ведет себя армейский друг во время праздников. А, может быть, его не захотела видеть в качестве гостя Кристина, а муж ее послушался? Пока причина неясна, а состоявшийся жених не комментировал ситуацию.