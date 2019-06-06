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Андрей Черкасов не позвал на свадьбу армейского друга Сашу Гобозова

Почему Черкасов не позвал на свадьбу армейского друга Сашу Гобозова?
Андрей Черкасов не позвал на свадьбу армейского друга Сашу Гобозова

После пышной свадьбы ведущего телепроекта «Дом-2» Черкасова поклонники Гобозова оказались в замешательстве, так как не обнаружили среди гостей своего кумира. Сразу в адрес Александра повалились вопросы, почему так произошло, ведь ребят связывала не только жизнь на проекте - они вместе служили в армии и всегда друг друга поддерживали.

Что же могло повлиять на такое жестокое решение в отношении Гобозова?
Андрей Черкасов не позвал на свадьбу армейского друга Сашу Гобозова

Сам Александр прокомментировал ситуацию. Он подтвердил, что не присутствовал на свадьбе армейского друга по банальной причине – его не пригласили. После ухода Гобозова с проекта «Дом-2» их дружба сошла на «нет». Даже общий праздник десантных войск они не отмечают вместе.

Получается, что Черкасов пригласил только «избранных» на свою свадьбу с Кристиной. Возможно, причина заключается в том, что Андрей решил подстраховаться от непредвиденных ситуаций во время празднования. Он мог предположить, что Гобозов переборщит с алкоголем и изменит настрой гостей.
Андрей Черкасов не позвал на свадьбу армейского друга Сашу Гобозова

Все-таки Черкасов знает, как ведет себя армейский друг во время праздников. А, может быть, его не захотела видеть в качестве гостя Кристина, а муж ее послушался? Пока причина неясна, а состоявшийся жених не комментировал ситуацию.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:31

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