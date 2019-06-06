Ксения Собчак в Instagram выложила фото повзрослевшего сына





Два года назад светская львица в браке с Максимом Виторганом родила сына. Хотя такое событие зачастую для женщин является смыслом жизни, судя по скандальному характеру поведения и нейтральному отношению к детям Ксении Собчак многим думалось, что она не очень-то желает иметь "маленьких и кричащих существ".На удивление всем – это чудо случилось.После рождения сына начался период тайн. Семейная пара не разглашала имени малыша, не показывала его фото в сети. Для простых обывателей оставалось загадкой, на кого похож ребенок, что он взял от родителей. Спустя несколько месяцев стало известно, что сына Ксении Собчак зовут Платон.Но все фото, которые случайно попадали на всеобщее обозрение от родителей или няни мальчика, не показывали его лица. Оно все время было скрыто либо букетом цветов, либо съемка велась сзади малыша, а его затылок ни о чем не говорил.Первое впечатление у пользователей Instagram о Платоне сложилось из видео, которое сняла няня, где просила его что-нибудь сказать для папы и мамы, отдыхающих в Турции. Люди увидели белокурого и пышнощекого мальчика с большими голубыми глазами, который очаровал всех.И вот, наконец-то, Ксения Анатольевна лично выложила в соцсеть фото двухлетнего Платона во время прогулки. Лицо мальчика вполоборота, но видно, что это симпатичный блондин с голубыми глазами. Снимок знаменитость прокомментировала словом «Счастье», что говорит о материнской любви.