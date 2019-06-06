В "Сколково" создали прибор в виде подушки для борьбы с храпом
В "Сколково" разработали прибор, который поможет бороться с храпом. На данный момент с помощью нового устройства удалось снизить интенсивность этих неприятные эпизодов во время сна, а в некоторых случаях - даже купировать.
Храп возникает в результате вибрации гладкомышечных волокон, которые пребывают в расслабленном состоянии и приводятся в движение потоками вдыхаемого воздуха ввиду их большей интенсивности по сравнению с выдыхаемыми. Устройство, которое разработали ученые для борьбы с этой неприятной проблемой, представляет собой подушку с углублением для головы и подшейным валиком. Туда встроены микрофоны для фиксации эпизодов храпа и блок импульсной индукционной терапии. Человек будет получать сеанс магнитостимуляции. Интенсивность, длительность и другие параметры процедуры установит врач.
В среднем такой сеанс занимает от 5 до 25 минут, пациент получает от 10 до 60 импульсов в минуту во время сна. Если храп купируется, то процедура автоматически завершается.
Прибор был апробирован на добровольцах и показал отличные результаты. У большинства испытуемых интенсивность храпа снизилась, а у некоторых эпизоды купировались в течение 2-8 минут.
Храп возникает в результате вибрации гладкомышечных волокон, которые пребывают в расслабленном состоянии и приводятся в движение потоками вдыхаемого воздуха ввиду их большей интенсивности по сравнению с выдыхаемыми. Устройство, которое разработали ученые для борьбы с этой неприятной проблемой, представляет собой подушку с углублением для головы и подшейным валиком. Туда встроены микрофоны для фиксации эпизодов храпа и блок импульсной индукционной терапии. Человек будет получать сеанс магнитостимуляции. Интенсивность, длительность и другие параметры процедуры установит врач.
В среднем такой сеанс занимает от 5 до 25 минут, пациент получает от 10 до 60 импульсов в минуту во время сна. Если храп купируется, то процедура автоматически завершается.
Прибор был апробирован на добровольцах и показал отличные результаты. У большинства испытуемых интенсивность храпа снизилась, а у некоторых эпизоды купировались в течение 2-8 минут.
Наука
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 20:59