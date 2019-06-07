Ученые выяснили причину прозрачности зубов глубоководных рыб-иглоротов





Глубоководные dragonfish обладают длинным телом и большим ртом с острыми и прозрачными зубами. Недавно специалисты исследовали костные образования в ротовой полости вида под названием Aristostomias scintillans, который обитает у побережья Калифорнии на глубине около 500 метров. Ученые выяснили, что зубы рыб-иглоротов состоят из плотного слоя дентина, снаружи покрытого эмалью. При этом у них по всему слою эмали расположены нанокристаллы, препятствующие отражению света и маскирующие зубы.Длина Aristostomias scintillans - около 16 сантиметров, при этом они являются активными хищниками, которые способны убить жертву, меньшую себя в 2 раза. Научные работники пришли к выводу, что прозрачные зубы являются для рыб приспособлением для охоты. Рот dragonfish, который окрашен в черный цвет, в глубине океана будет не заметен и существо поможет приблизится к потенциальной добыче.