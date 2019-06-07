АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Компания Razer представила свои первые легкие наушники Kraken X
EUR 73.27 USD 65.23
Курс валют на 07.06.2019

Ученые выяснили причину прозрачности зубов глубоководных рыб-иглоротов

Группа ученых из Калифорнии выяснила, что именно делает зубы глубоководных dragonfish прозрачными. Обычно рыбы-иглороты обитают в Тихом, Атлантическом и Индийском океанах.
Ученые выяснили причину прозрачности зубов глубоководных рыб-иглоротов

Глубоководные dragonfish обладают длинным телом и большим ртом с острыми и прозрачными зубами. Недавно специалисты исследовали костные образования в ротовой полости вида под названием Aristostomias scintillans, который обитает у побережья Калифорнии на глубине около 500 метров. Ученые выяснили, что зубы рыб-иглоротов состоят из плотного слоя дентина, снаружи покрытого эмалью. При этом у них по всему слою эмали расположены нанокристаллы, препятствующие отражению света и маскирующие зубы.

Длина Aristostomias scintillans - около 16 сантиметров, при этом они являются активными хищниками, которые способны убить жертву, меньшую себя в 2 раза. Научные работники пришли к выводу, что прозрачные зубы являются для рыб приспособлением для охоты. Рот dragonfish, который окрашен в черный цвет, в глубине океана будет не заметен и существо поможет приблизится к потенциальной добыче.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 06:57

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Виктория Лопырева провела ужин с
В Роскачестве назвали пять опасных для
Участница «Битвы экстрасенсов» Елена
«МегаФон» и Cinia Oy соединят
Актер Александр Головин признан отцом
Ученые смогли вырастить передний мозг
Из-за очередного концерта Ольга Бузова
В Дубае в ДТП с туристическом автобусом
Линдси Лохан произвела фурор «голым»
«Дом-2»: Артем Сорока пытался
Обнаружен диск холодного газа вокруг
13-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда
Ученые выяснили причину прозрачности
Названы 5 признаков опасного износа шин
Специалисты предупредили об опасности
В Австрии археологи обнаружили древние
Представлен слуховой аппарат, способный
Эксперты назвали 4 вида запрещенного
Виктория Лопырева после фото в
Ученые считают, что деревья не спасут
В Роскомнадзоре заявляют об удалении
Эксперты рассказали, как не попасть на
В "Сколково" создали прибор в виде
В России создают не имеющий аналогов
Избежать грыжи во время занятий спортом
Сыну Бари Алибасова удалось посетить
Составлен рейтинг самых уязвимых для
Компания Razer представила свои первые
Учёные: Напитки в жестяных банках
Ученые выяснили, как долго мозг
Просмотреть все новости