В Австрии археологи обнаружили древние «сушки»





Изделия, выяснили исследователи, приготовлены из смеси высококачественной ячменной и пшеничной муки мелкого помола и высушены сырыми. Обугленные фрагменты трех кольцеобразных изделий, около 3 см в поперечнике, нашли рядом с глиняными кольцами.Артефакты, напоминающие итальянские бублики, могут указывать на разнообразие блюд древних народов, проживавших на территории Австрии. Однако археологи не исключают, что эти странные кольца созданы не для еды. Возможно, предки европейцев использовали «сушки» в ритуальных целях.