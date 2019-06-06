В России создают не имеющий аналогов электромобиль с искусственным интеллектом





Потенциальные покупатели уже имеют возможность оформить предварительные заказы на "Монарх", который станет на конвейер уже в 2021 году. Главным разработчиком новинки является предприятие "Новые технологии Сибири". В создании участвуют специалисты Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, Новосибирского государственного технического университета."Монарх" оснастят графен-магниевыми аккумуляторами, чья емкость на килограмм массы равна семи киловатт-часам. Для стопроцентного заряда батарее потребуется от 3 до 6 минут. Электромобиль будет отличаться моторами и передачей крутящего момента на колеса. Каждая ось сможет иметь электромоторы мощностью в 100-150 киловатт. Это позволит реализации переднего, заднего или полного привода. Такой агрегат способен выдавать до 1000 оборотов за минуту. Запас хода инновации - 500 км или 1000 км на одном заряде."Монарх" получит автопилот с искусственным интеллектом. Он позволит осуществлять сканирование дорожной поверхности с помощью ультразвука. В настоящее время разработчики занимаются тестированием аккумуляторов, прежде чем устройство поступит в серийное производство.