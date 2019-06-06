Кенес Ракишев нашел инвестора для объектов на Поклонной горе в Москве





По словам председателя Ant Yapi Кадира Токмана компания окажется единственным инвестором комплексов, планируемых на Поклонной горе. Распространившиеся сведения подтвердил руководитель дочерней фирмы Ant Teq Гювен Дюндар. Представители Кенеса Ракишева к текущему моменту отказываются давать комментарии по поводу начала девелоперского бизнеса. Строительством объектов занимались сначала специалисты ИПГ «Евразия», принадлежащей Мухтару Аблязову.Проекты предусматривали открытие бизнес-центра под названием «1812» и океанариум. После судебных разбирательств и национализации кредитного предприятия «БТА банк» эти постройки перешли к Кенесу Ракишеву. В холдинге Ant Yapi планируют возвести жилой комплекс площадью до 125,2 тысячи квадратных метров. Инфраструктура включает супермаркет, детсад, рестораны и фитнес-залы.На месте строившегося бизнес-центра поставят здание, где первые 5 этажей будет занимать популярный отель Hilton на 150 номеров, представители которого тоже не прокомментировали появившиеся данные. Выше уже будут продаваться пентхаусы. Ant Yapi является одной из наиболее крупных турецких компаний. В РФ предприятие работало в качестве генерального подрядчика.