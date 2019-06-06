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Кенес Ракишев нашел инвестора для объектов на Поклонной горе в Москве

Компания Ant Development, входящая в турецкий холдинг Ant Yapi, намерена начать в РФ девелоперский бизнес. Руководители предприятия могут выкупить у Кенеса Ракишева, который является акционером Petropavlovsk, земельные участки для строительства объектов, пишет vedomosti.ru

По словам председателя Ant Yapi Кадира Токмана компания окажется единственным инвестором комплексов, планируемых на Поклонной горе. Распространившиеся сведения подтвердил руководитель дочерней фирмы Ant Teq Гювен Дюндар. Представители Кенеса Ракишева к текущему моменту отказываются давать комментарии по поводу начала девелоперского бизнеса. Строительством объектов занимались сначала специалисты ИПГ «Евразия», принадлежащей Мухтару Аблязову.
Кенес Ракишев нашел инвестора для объектов на Поклонной горе в Москве

Проекты предусматривали открытие бизнес-центра под названием «1812» и океанариум. После судебных разбирательств и национализации кредитного предприятия «БТА банк» эти постройки перешли к Кенесу Ракишеву. В холдинге Ant Yapi планируют возвести жилой комплекс площадью до 125,2 тысячи квадратных метров. Инфраструктура включает супермаркет, детсад, рестораны и фитнес-залы.

На месте строившегося бизнес-центра поставят здание, где первые 5 этажей будет занимать популярный отель Hilton на 150 номеров, представители которого тоже не прокомментировали появившиеся данные. Выше уже будут продаваться пентхаусы. Ant Yapi является одной из наиболее крупных турецких компаний. В РФ предприятие работало в качестве генерального подрядчика.



 
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Экономика
Добавил: Роман Сегодня, 14:39

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