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LG выпустит линейку бюджетных смартфонов для конкуренции с Xiaomi

Компания LG, как утверждает источник, планирует выпустить серию смартфонов W с рядом функций, позаимствованных у моделей линеек G и V. Бюджетные устройства от южнокорейского бренда составят на индийском рынке достойную конкуренцию гаджетам Samsung и Xiaomi.
LG выпустит линейку бюджетных смартфонов для конкуренции с Xiaomi

Первая недорогая модель линейки будет продаваться исключительно в режиме онлайн. Эксперты ожидают увидеть в новом смартфоне LG W хорошее сочетание характеристик и стоимости. Согласно слухам, ценник грядущего южнокорейского «бюджетника» может составить $145. Источник утверждает, что пока еще безымянный аппарат серии получит экран с вырезом в виде капли и основную камеру с поддержкой ночного и портретного режимов. Один из трех датчиков съемочного модуля совместят со сверхширокоугольным объективом.

Новинка будет доступна в трех вариантах расцветки – синем с градиентным решением, черном и зеленом. Производитель надеется с помощью линейки LG W завоевать лидерство на рынке в Индии, потеснив Xiaomi и Samsung.



 
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Технологии
Добавил: Ева Вит Сегодня, 16:02

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