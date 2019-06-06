LG выпустит линейку бюджетных смартфонов для конкуренции с Xiaomi





Первая недорогая модель линейки будет продаваться исключительно в режиме онлайн. Эксперты ожидают увидеть в новом смартфоне LG W хорошее сочетание характеристик и стоимости. Согласно слухам, ценник грядущего южнокорейского «бюджетника» может составить $145. Источник утверждает, что пока еще безымянный аппарат серии получит экран с вырезом в виде капли и основную камеру с поддержкой ночного и портретного режимов. Один из трех датчиков съемочного модуля совместят со сверхширокоугольным объективом.Новинка будет доступна в трех вариантах расцветки – синем с градиентным решением, черном и зеленом. Производитель надеется с помощью линейки LG W завоевать лидерство на рынке в Индии, потеснив Xiaomi и Samsung.