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"Всем советую, это - чудо!": Марина Александрова провела сутки в роддоме

Марина Александрова рассказала о пополнении в семье. Популярная российская актриса почти сутки провела в роддоме, поддерживая свою сестру Веру.
"Всем советую, это - чудо!": Марина Александрова провела сутки в роддоме

В личном блоге Instagram артистка поделилась эмоциями, опубликовав несколько снимков. На первом - архивном - кадре Александрова позирует беременной и с воздушными шарами, а на втором можно увидеть бирку с данными ее сестры и новорожденного мальчика, которого назвали Алексеем. Звезда экранов рассказала фанатам о рождении племянника и поблагодарила врачей, принимавших роды у ее родственницы. Актриса в восторге от недавнего события: "Всем советую! Это чудо". Знаменитость дала понять поклонникам, что сама мечтает родить еще одного ребенка.

Артистка уже имеет двоих детей: Андрея и Екатерину. Восторг от участия в родах передался и подписчикам Александровой. Они поздравили кумира с появлением на свет племянника и пожелали маме и малышу счастья и здоровья.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 15:51

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