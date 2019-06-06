"Всем советую, это - чудо!": Марина Александрова провела сутки в роддоме

В личном блоге Instagram артистка поделилась эмоциями, опубликовав несколько снимков. На первом - архивном - кадре Александрова позирует беременной и с воздушными шарами, а на втором можно увидеть бирку с данными ее сестры и новорожденного мальчика, которого назвали Алексеем. Звезда экранов рассказала фанатам о рождении племянника и поблагодарила врачей, принимавших роды у ее родственницы. Актриса в восторге от недавнего события:Знаменитость дала понять поклонникам, что сама мечтает родить еще одного ребенка.Артистка уже имеет двоих детей: Андрея и Екатерину. Восторг от участия в родах передался и подписчикам Александровой. Они поздравили кумира с появлением на свет племянника и пожелали маме и малышу счастья и здоровья.