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Эксперты назвали 4 вида запрещенного тюнинга авто

Эксперты сообщают, что желание сделать свой автомобиль уникальным может быть опасным и незаконным. В связи с этим они назвали 4 вида тюнинга, которые не стоит делать.
Эксперты назвали 4 вида запрещенного тюнинга авто

На первом месте оказалась установка стробоскопов, которая является незаконной. Эксперты отмечают, что данный тюнинг сделает машину более заметной, но вот инспекторы дорожно-патрульной службы не одобрят подобные доработки. Владельцу авто со стробоскопами грозит не только штраф, но и конфискация источников света. На втором месте расположились колеса, диаметр которых значительно больше, чем у заводских. Такие обновления значительно ухудшат управляемость и надёжность транспортного средства.

Следующим в списке стоит спортивный обвес. Такой тюнинг необходимо зарегистрировать в ГИБДД. На последнем месте расположились светодиоды в фарах, которые часто устанавливают самостоятельно. Подобная доработка в автомобиле приведёт к тому, что "фонари" станут ослеплять других водителей.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 01:13

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