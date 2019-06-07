Эксперты назвали 4 вида запрещенного тюнинга авто





На первом месте оказалась установка стробоскопов, которая является незаконной. Эксперты отмечают, что данный тюнинг сделает машину более заметной, но вот инспекторы дорожно-патрульной службы не одобрят подобные доработки. Владельцу авто со стробоскопами грозит не только штраф, но и конфискация источников света. На втором месте расположились колеса, диаметр которых значительно больше, чем у заводских. Такие обновления значительно ухудшат управляемость и надёжность транспортного средства.Следующим в списке стоит спортивный обвес. Такой тюнинг необходимо зарегистрировать в ГИБДД. На последнем месте расположились светодиоды в фарах, которые часто устанавливают самостоятельно. Подобная доработка в автомобиле приведёт к тому, что "фонари" станут ослеплять других водителей.