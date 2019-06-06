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"Виновато солнце": Супруга Панкратова-Черного рассказала о состоянии мужа

Супруга Александра Панкратова-Черного Юлия Монахова прокомментировала госпитализацию мужа. По ее словам, актер потерял сознание из-за съемок под прямыми лучами солнца.
"Виновато солнце": Супруга Панкратова-Черного рассказала о состоянии мужа

Панкратов-Черный 6 июня попал в реанимационное отделение одной из клиник Москвы. Как сообщили отечественные СМИ, знаменитость находится в больнице в бессознательном состоянии. Журналисты связались с супругой актера, и она подтвердила слухи о госпитализации мужа, но отметила: его жизни ничего не угрожает.

Как рассказала Монахова, Панкратову-Черному стало плохо на съемках сериала «ИП Пирогова», где он исполнял роль отца главной героини. Виной тому, она считает, активное солнце. На улице стояла жаркая погода, было очень душно, и под конец работы 70-летний актер потерял сознание. В больницу кинозвезду доставили с критически низким давлением, но на данный момент оно стабилизировано медиками.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 13:52

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