Пчелы способны производить вакцину для защиты от вирусных инфекций





Пчелы играют огромную роль в сельскохозяйственной деятельности: они опыляют многие культуры, которые затем составляют основную долю рациона человека. Кроме того, мед, который производят эти насекомые, широко применяется не только в кулинарии, но и в других областях, таких как медицина и косметология.В последнее десятилетие ученые обеспокоены участившимися случаями вирусных заболеваний среди пчел. Однако новейшие исследования показали, что эти насекомые способны формировать коллективный иммунитет с помощью своеобразных «вакцин», которые сами же и производят. Они делятся друг с другом специально произведенным желе, содержащее молекулы РНК. Это позволяет передать генетическую информацию о том, как побороть определенный вид вирусной инфекции.По мнению специалистов, в будущем удастся разработать подобный механизм вакцинации людей, который бы подавлял гены, отвечающие за развитие каких-либо болезней.