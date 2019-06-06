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Пчелы способны производить вакцину для защиты от вирусных инфекций

Пчелиные популяции в последние годы часто страдают от вирусных инфекций. Ученые провели исследования и выяснили, что насекомые способны к выработке природной «вакцины» - передавая молекулы РНК друг другу через желе.
Пчелы способны производить вакцину для защиты от вирусных инфекций

Пчелы играют огромную роль в сельскохозяйственной деятельности: они опыляют многие культуры, которые затем составляют основную долю рациона человека. Кроме того, мед, который производят эти насекомые, широко применяется не только в кулинарии, но и в других областях, таких как медицина и косметология.

В последнее десятилетие ученые обеспокоены участившимися случаями вирусных заболеваний среди пчел. Однако новейшие исследования показали, что эти насекомые способны формировать коллективный иммунитет с помощью своеобразных «вакцин», которые сами же и производят. Они делятся друг с другом специально произведенным желе, содержащее молекулы РНК. Это позволяет передать генетическую информацию о том, как побороть определенный вид вирусной инфекции.

По мнению специалистов, в будущем удастся разработать подобный механизм вакцинации людей, который бы подавлял гены, отвечающие за развитие каких-либо болезней.



 
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Наука
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 16:17

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