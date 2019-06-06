Умер актер фильма «Джек Восьмеркин - американец» Александр Кузнецов

Как отметил народный артист РФ, сегодня в 9 часов утра из жизни ушел Александр Кузнецов. Эммануил Виторган опубликовал архивное фото актера, в комментарии он написал, что сегодня на закрытии сезона присутствующие скажут несколько слов о покойном.Сообщается, что знаменитый актер скончался в США, куда он переехал после развода со своей супругой Юлией Рутберг. Напомним, около 5 лет назад у Александра Кузнецова было выявлено онкологическое заболевание, которое он так и не смог побороть.