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Умер актер фильма «Джек Восьмеркин - американец» Александр Кузнецов

На 60-м году жизни умер Александр Кузнецов. Российский актер известен зрителям по роли в кинокартине под название «Джек Восьмеркин - американец». О случившемся сообщил в своем Instagram-аккаунте Эммануил Виторган.
Умер актер фильма «Джек Восьмеркин - американец» Александр Кузнецов

Как отметил народный артист РФ, сегодня в 9 часов утра из жизни ушел Александр Кузнецов. Эммануил Виторган опубликовал архивное фото актера, в комментарии он написал, что сегодня на закрытии сезона присутствующие скажут несколько слов о покойном.
Умер актер фильма «Джек Восьмеркин - американец» Александр Кузнецов

Сообщается, что знаменитый актер скончался в США, куда он переехал после развода со своей супругой Юлией Рутберг. Напомним, около 5 лет назад у Александра Кузнецова было выявлено онкологическое заболевание, которое он так и не смог побороть.



 
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Культура
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:56

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