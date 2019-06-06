Певица Нюша показала поклонникам фото с прогулки с дочерью Серафимой и коллегой Ханной

"В этот день мы с вами очень счастливы", - отметила певица.



Звезда отечественного шоу-бизнеса вместе с дочкой отлично провела время в компании подруги Ханны и ее малышки. Под снимком, где молодые мамочки позируют, гуляя по набережной, Нюша уточнила: пост она посвящает "маленьким принцессам", которые когда-то смогут его увидеть.Артистка решила назвать своего ребенка красивым русским именем - Серафима. Перед выбором имени звездная родительница тщательно изучала материалы о том, каким образом каждое имя "соответствует" знаку зодиака новорожденной. Дома дочь чаще называют ласково: Сима или "леди слюнькин", так как у девочки уже начали резаться первые зубки.