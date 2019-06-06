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Учёные: Напитки в жестяных банках вредны для здоровья

Российские ученые провели ряд исследований и пришли к выводу, что напитки в жестяных банках наносят непоправимый вред здоровью. Кроме негативного влияния веществ, содержащихся в самих газированных напитках, сама по себе тара может усугубить состояние.
Учёные: Напитки в жестяных банках вредны для здоровья

Ряд исследований ученых был направлен на изучение состояния здоровья людей, употребляющих напитки в жестяных банках. Неоднократно было доказано пагубное влияние продукта, который обычно продают в такой таре. Пиво и сладкая газировка оказывают негативное воздействие на все органы человека. Огромную нагрузку создают алкоголь, содержащийся в пиве, и большое количество сахара из сладких напитков. Углекислота раздражает слизистую пищевода и желудка, а синтетические красители, ароматические вещества, кислоты, выполняющие роль консерванта, оказывают влияние на все системы организма, вызывая различные патологии, включая аллергии, вымывание кальция и даже рак.

Сама по себе жестяная тара при контакте с напитком выделяет алюминий, который наносит вред организму. Отмечается, что люди, употребляющие такую продукцию, страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями чаще остальных. Также они - постоянные клиенты стоматологов, поскольку от таких напитков быстро разрушается зубная эмаль.

Ученые не рекомендуют к употреблению подобные продукты из-за серьезной угрозы здоровью.



 
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Наука
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 19:47

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