Родители назвали лучшие автомобили для перевозки детей





Первое место досталось автомобилю Mazda 3 2008 года выпуска. За него проголосовало 15 процентов респондентов. На втором месте расположился представитель немецкого автопрома Volkswagen Golf SV 2011 года, которому отдало предпочтение 14 процентов опрошенных родителей.Третье место досталось BMW 2-Series Active Tourer 2017 года выпуска - с показателем в 8 процентов "симпатий". Вслед за ним расположились сразу два автомобиля компании Volkswagen: Touran 2007 и Golf 2006 года - с показателями в 7 и 5 процентов соответственно.Стоит отметить, что все вышеуказанные автомобили имеют лучшие оценки в краш-тестах. Кроме того, согласно статистике, безопасность маленьких пассажиров в них оценена не ниже 84 процентов.